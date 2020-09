Edremit Belediyesinden uzaktan eğitime tablet desteği

Van’ın Edremit Belediyesi, eğitime katkı sunmak amacıyla uzaktan eğitim alacak öğrenciler için ikinci tablet desteğini başlattı.

Korona virüsün başlangıcından itibaren eğitime çeşitle destekler sunan Edremit Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pandeminin ilk aylarından itibaren eğitime ve evde kalan öğrencilere kaynak kitap başta olmak üzere tablet dağıtımı sağlayan Edremit Belediyesi, ikinci tablet dağıtımına ise start verdi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın talimatı ile sosyal medyada duyurulan tablet dağıtımı ile ilgili başvuruların ise Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılması gerekiyor. Özellikle evinde tablet bulunmayan ihtiyaç sahibi öğrencileri kapsayan kampanyada yaklaşık 250 adet tablet dağıtılacak. Eğitim başta olmak üzere her alanda öğrencilerin yanında yer alan ve başarılarını desteklemek için seferber olan Başkan Say, pandemi sürecinde ise üniversiteye hazırlık döneminde kaynak bulmakta büyük sıkıntı çeken öğrenciler için kaynak kitap ve akabinde tablet dağıtmıştı. Öğrencilerin başarı elde etmeleri için imkanlar doğrultusunda desteklerini sürdüren Başkan Say, uzaktan eğitim için de ikinci tablet dağıtımına start verdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu ve bu sebeple sürekli yanlarında bulunulması gerektiğini vurguladı. Daha öncede tablet dağıttıklarını, şimdi de ikinci tablet dağıtımına başladıklarını anlatan Başkan Say, “Pandemi sürecinden öncede ve sonrasında da hep okullarımızın ve öğrencilerimizin yanında bulunmaya gayret gösterdik. Okullarımızın gerek tadilat gerekse de boyama gibi ihtiyaçlarının yanı sıra öğrencilerimize her anlamda destekler sunduk. Bir yandan kaynak kitap bir yandan tablet bir yandan ise kayıt yapabilmelerine kadar destek olmaya çalıştık. Yine desteklerimize bir yenisini ekleyerek, uzaktan eğitime katkı sunmak için ikinci tablet dağıtımına başladık. Evinde tablet olmayan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bu tabletleri dağıtacağız inşallah. Gayemiz bu tabletlerin gerçekten ihtiyaç duyulan çocuklarımıza ulaşmasıdır. Bu anlamda da kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Katılım şartları ve kriterler ise şöyle açıklandı:

“Sosyal Yardımlaşma Yönetmeliği şartlarına uymak, Edremit’te ikamet ediyor olmak, maddi durumu kötü ve birden çok öğrenci ailesi olmak, birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir. Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır. Talebin fazla olması durumunda ise bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır. Başvuru tarihi ise 10 Ekim’e kadar sürecek.”