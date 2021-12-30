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Edremit Körfezi'ndeki termal oteller 2022'ye tam dolulukla girecek

30.12.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi dolayısıyla tesislerin çoğunda yüzde 100 doluluğa ulaşıldı - Güre Mahallesi'ndeki bir termal otelin Genel Müdürü Ceyhun Özsan: - "Otelimizde tahminen misafirlerimizin yüzde 80'i Bulgar turist diyebiliriz. Geri kalan yüzde 20'de ise iç pazarla doluluğu yakalamış durumdayız"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Edremit Körfezi'nde hizmet veren termal otellerde yılbaşı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bölgede 25 binin üzerinde yatak kapasitesi, 127 bin civarında ikinci konutuyla yaz sezonunu dolu geçiren Körfez, kış aylarında da termal tesisleri ile yurt içi ve yurt dışından turistleri ağırlıyor.

Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir termal otelin Genel Müdürü Ceyhun Özsan, AA muhabirine, yılbaşı rezervasyonlarında otellerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.

Yabancı turistlerin ilgisine dikkati çeken Özsan, "Bu dönemde ağırlıklı olarak yurt dışı pazarında Bulgaristan'dan gelen konuklarımız çok fazla. Otelimizde tahminen misafirlerimizin yüzde 80'i Bulgar turist diyebiliriz. Geri kalan yüzde 20'de ise iç pazarla doluluğu yakalamış durumdayız." dedi.

Konaklamaların çoğunlukla 28 Aralık-2 Ocak tarihlerini kapsadığını aktaran Özsan, Bulgaristan'dan gelen konukların rezervasyonlarının ekim ayı sonunda yapıldığını aktardı.

Tur şirketi işletmecisi Murat Aktaş da aşılamanın etkisiyle Türkiye'nin termal turizmde aldığı payın, Kovid-19 salgını öncesi rakamları geçeceğine inandığını dile getirdi.

Genelde termal turizmle alakalı turistlerin geliş periyodunun kasım ile mart ayları arasında olduğunu anlatan Aktaş, "Nisan ayından sonra da deniz, kum, güneş turizmine daha çok yöneliyorlar. Umarım önümüzdeki sezon tüm turizm paydaşları için hayırlı uğurlu olur, pandeminin etkileri bir an önce atlatılır. Bu yolda da ciddi adımlar atılıyor." ifadelerini kullandı.

Yılbaşı tatili için Bulgaristan'dan gelen 17 yaşındaki Dinitsa Edreva, termal kaynakları merak ettiklerini, Türkiye'yi tanımak istediklerini belirtti.

Bulgaristan'da daha üst yaş grubunda olanların termalleri tercih ettiğini bildiren Edreva, "Biz Türkiye'yi zaten çok seviyoruz. Buranın insanını çok seviyoruz. Saygıdeğer bir ülke burası ve o nedenle biz gençler olarak bu farklı yönünü görmek için de geldik. Ben sayısız defa geldim Türkiye'ye. Fakat bizimle beraber yolculuk edenlerden ikinci, üçüncü, dördüncü kez gelenler var." diye konuştu.

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