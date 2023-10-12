YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit Körfezi'ndeki zeytin bahçeleri komandolara emanet

Edremit Körfezi'ndeki zeytin bahçeleri komandolara emanet

12.10.2023 10:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma tarafından hasat sezonunda zeytin hırsızlıklarının önüne geçebilmek amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu, zırhlı araçlar ile termal kameralar konuşlandırıldı

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli merkezlerinden Balıkesir'deki Edremit Körfezi bölgesinde zeytin hırsızlıklarını önlemek amacıyla jandarma ekipleri gece gündüz nöbet tutuyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı, yaklaşık 12 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde zeytin hasadının başlamasıyla jandarma da tedbirlerini artırdı.

Jandarma komandoları zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutuyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç durdurularak kontrol ediliyor.

Zeytinlikler yüksek kesimlerdeki bahçelere kurulan termal kameralarla gece gündüz izleniyor, havadan ve karadan kontroller yapılıyor.

Dron yardımıyla havadan izlenen zeytin bahçelerinde jandarma ekipleri ayrıca yaya devriye geziyor.

Balıkesir'de 2022-2023 hasat sezonunda 4 ayda 61 zeytin hırsızlığı yaşanmış, gözaltına alınan 163 şüpheliden 24'ü tutuklanmıştı.

"JANDARMANIN ÇALIŞMASI HIRSIZLARA KARŞI CAYDIRICILIK UNSURU OLUŞTURUYOR"

Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, gazetecilere, Edremit Körfezi'nde üretilen zeytin ve zeytinyağının değerinin her geçen gün arttığını söyledi.

Bu ürünlerin dünyaca tanındığını vurgulayan Diker, "Kalitesi artan bir ürünün düşmanı da çok fazla oluyor. Bu vesileyle özellikle taklit ve tağşiş zeytinyağının olması, hırsızlıkla zeytinin çalınması üreticiyi hakikaten mağdur ediyordu ve üzüyordu. Üretime küstürüyordu." dedi.

Diker, zeytinliklerde Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıklarının yetişemediği yerlerde jandarma ve özellikle komandoların devreye girmesiyle bu sahaların güvenliğinin sağlandığını dile getirdi.

Üreticilerin bundan büyük memnuniyet duyduğunu anlatan Diker, şöyle konuştu:

"Edremit'te Ziraat Odası üyesi olan bütün zeytinci üyelerimiz adına hepsine teşekkür ederim ve minnettarım. Sahadaki jandarmanın ve sahadaki komando jandarmaların çalışması hırsıza karşı bir caydırıcılık unsuru oluşturuyor. Çünkü bu sahaların bir sahibinin olduğunu en azından o hırsızlara gösteriyor. Devlet gücünü gösteriyor. Biz bundan çok memnunuz ve bu uygulamanın da her sene hasat süresinde artarak devam etmesinden yanayız."

Edremitli üretici Mehmet Bozkurt da jandarmanın zeytin hırsızlıklarıyla mücadelede sorumluluk almasıyla iki yıldır bu tür olayların azaldığını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyuncak ayı ve yakıt deposuna zulalanmış uyuşturucular ele geçirildi: 5 gözaltıOyuncak ayı ve yakıt deposuna zulalanmış uyuşturucular ele geçirildi: 5 gözaltı
Samsun’da narkotik uygulamasıSamsun’da narkotik uygulaması
Trafik ekiplerinden kaçan sürücü lüks kamyoneti bırakıp gittiTrafik ekiplerinden kaçan sürücü lüks kamyoneti bırakıp gitti
Anahtar Kelimeler:
zeytin Balıkesir edremit körfezi

Balıkesir Namaz Vakitleri 12 Ekim Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:08
Öğle
13:00
İkindi
16:09
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Perşembe

Balya eczanesi
Balya
Esra eczanesi
Kepsut
Özek eczanesi
Manyas
Kurtdereli eczanesi
Savastepe
Yağmur eczanesi
Sindirgi
Atamer eczanesi
Gomec
Aysun eczanesi
Ayvalik
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

"Kendi bedenimi o kadar çok seviyorum ki her yerde mayo giyiyorum"

"Kendi bedenimi o kadar çok seviyorum ki her yerde mayo giyiyorum"

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.