Efecan: Çok çalıştım ve sabrettim

Aytemiz Alanyaspor'un 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Efecan Karaca, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemelerinde Moldova maçında ilk kez giydiği milli forma nedeniyle büyük bir gurur yaşadığını anlattı.

Ay-yıldızlı formayı giymenin en büyük hayali olduğunu dile getiren Efecan, "2. Lig'den beri buradayım. Çok güzel bir ortam var. Çok güzel bir arkadaşlık var. 2. Lig'den beri birlikte oynadığım tüm takım arkadaşlarıma ve Alanyaspor'a, bana yaptıkları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Efecan Karaca, çalışarak ve sabrederek bu noktaya geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Alt liglerden Süper Lig'e çıkınca burada oynamak da zorlaşıyor. Sonuçta 1. Lig'den çıkıyorsunuz Süper Lig'e. Türk oyuncular için alt ligden çıkınca 'oynayabilir veya oynayamaz' diye tartışmalar oluyor ama önemli olan bu ligde daha çok çalışmak. Ben de çok çalıştım ve sabrettim. Süper Lig'e çıkınca ilk 10 maçta kadroya girememiştim. Ama sabrettim, çalıştım sonunda da mükafatını aldım. İlla ki bir şekilde sizi kullanıyorlar, oynatıyorlar. Sonuçta çalıştığınızda sabrettiğinizde her şeyi başarabilirsiniz. Ben de bunu yaptım. Elimden geleni yaptım."