YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler’de onbeşinci Kitap Kafe açıldı

Efeler’de onbeşinci Kitap Kafe açıldı

İHA İHA
24.01.2024 14:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla hayata geçirilen Kitap Kafe’nin 15.’si düzenlenen törenle açıldı.

Efeler’de onbeşinci Kitap Kafe açıldı

Açılış töreninde konuşan Başkan Atay; “Seçimden önce neler yapacağımı Efeler halkına anlatmıştım ve bunun yüzde 96’sından fazlasını gerçekleştirdim” dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, Efeler’i ‘Marka Kent’ yapma yolunda hayata geçirdiği projelerinden ’Kitap Kafe’nin 15. şubesi Efeler Mahallesi’nde düzenlenen törenle açıldı. 2022 yılının Ocak ayında açılan ilk Kitap Kafe’nin açılış töreninde, diğer mahallelerde de kitap kafeler açılacağı konusunda Efeler halkına söz veren Başkan Atay, bu sözünü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, verdiği tüm sözleri 5 yılda yüze 96’ın üzerinde yerine getirdiğine dikkat çekti.

“SEÇİME KADAR 20’Yİ TAMAMLAYACAĞIZ”

Çocukların gelecek olduğunu ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamaları için Kitap Kafe’leri her mahallede açacağını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Bir sözümü daha yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Seçimden önce neler yapacağımı Efeler halkına anlatmıştım. Bunun yüzde 96’sından fazlasını gerçekleştirdim. Bir belediyenin fabrika kurduğunu nerede duydunuz. Bunu ilk biz kurduk. Efeler Belediyesi kurdu. 65 kadınımız orada istihdam ediliyor. İş buluyor, para kazanıyor. Kadınlarımıza başkan olduğum zaman verdiğim kreş sözünde sıfır olan kreş sayısını 5’e çıkardık. 752 öğrencimiz orada eğitim görüyor. İlk Kitap Kafe’yi açtığımız zaman, nasıl bir yer açılacak diye herkes merak etmişti ama şimdi 15.’sini açıyoruz. Her mahalleye açacağım. Her çocuğumuzun okuldan sonra, tatil günlerinde, bilgiye sahip olabilmek için bu mekanlardan yararlanmasını elbette sağlayacağım. Bütün geleceğimiz onlar. Bizi yönetecek olan çocuklarımızın bilgili olması gerekiyor. Onlar bilgili olacak ki, fikir sahibi olacak. Hani bilgili olmadan fikir sahibi olanların ülkeyi ne hale getirdiğini hep birlikte gördük. İnanın ki, 15. değil seçime kadar 20 taneyi tamamlayacağız. Beni 5 yıldır boyunca yalnız bırakmayan Efeler halkına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Atay, konuşmasının ardından beraberindeki heyet ile birlikte Kitap Kafe’nin açılış kurdelesini keserek, kafe içerisinde incelemelerde bulundu. Kitapları da inceleyen Başkan Atay, Efelerli vatandaşlara da seslenerek, kitap okumanın önemini hatırlattı. Açılış törenine onur konuğu olarak katılan yazar Gülşah Elikbank, hazırlanan stantta kitaplarını imzaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Narkotik köpeği ile arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildiNarkotik köpeği ile arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Antalya’dan kış ortasında kıskandıran görüntülerAntalya’dan kış ortasında kıskandıran görüntüler
Ankara’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan aileye araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralıAnkara’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan aileye araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 24 Ocak Çarşamba

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:25
İkindi
16:06
Akşam
18:29
Yatsı
19:48

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Çarşamba

Şirinevler eczanesi
Nazilli
Cinali eczanesi
Efeler
İbn-i sina eczanesi
Efeler
Sihhat eczanesi
Efeler
Meriçli eczanesi
Efeler
Yeni bora eczanesi
Cine
Yağci eczanesi
Karacasu
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.