İstanbul'da yaşayan bir Fransız devlet hastanesi macerasını anlattı! Öve öve bitiremedi... "Muhteşemdi"

İstanbul'da yaşadığını söyleyen bir Fransız'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kullanıcılar arasında viral oldu.

Hasta olduğu için Taksim'deki bir devlet hastanesine gittiğini söyleyen genç adam, "Bütün hafta hastaydım. Enfeskiyon, ateş çok zordu ama şimdi bitti. Taksim'deki acil servise gitmek zorunda kaldım. Devlet hastanesine gittim. Ne oldu? Muhteşemdi" dedi.

Fransa'daki sağlık sistemiyle karşılaştırma yapan genç adam, "Yarım saatte doktorla birlikteyim. Kan testi yaptılar, herşey. İki saat sonra ilaçlarla eve döndüm. Harika. Fransa'da bütün gün beklerdim. Dahası burada doktorlar İngilizce konuşuyorlar. Fransa'da asla. Çok teşekkürler. Harika iş, ellerine sağlık doktorlar" diye konuştu.

Fransız adamın yaptığı yorum sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Nasıl randevu aldın?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Randevu alabilsek biz de deneyeceğiz ama" yorumunu yaptı.