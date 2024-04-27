Misafirlerinin evin içindeki tuvaleti kullanmasına izin vermedi! Bahçede çukur kazmalarını istedi... Tuvalet kuralları şaşkına çevirdi

TikTok'ta ' ivybloom.tv' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Ivy Bloom isimli bir kadın misafirlerinin arka bahçesinde oluşturduğu açık hava tuvaletini kullanmasını istediğini anlattığı bir paylaşım yapınca 11 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı. Açık hava tuvaletinin kullanım şeklini, "Tüm misafirlerimin dışarıdaki banyoyu kullanmasını istiyorum. Tuvaletimi kullanmalarına izin verirdim ama bunun ne kadar sağlıksız olduğunu öğrenince vazgeçtim" notunu ekleyerek anlatan Bloom, adım adım gösterdi.

KURALLAR KOYDU

Yere sapladığı bir sürü sopanın bulunduğu anın açık hava tuvaleti olduğunu gösteren Bloom, "Lazımlık alanına girmeden önce misafirlerden galoşları takmalarını istiyorum. İlk kez gireceklerin kuralları okuması gerekiyor. En önemli kural, mevcut bir çubuktan en az on beş santim uzakta kazmaktır çünkü başka bir misafirin kazdığı yer burasıdır. İkinci kurallar ise kullanım başına iki tuvalet kağıdı yaprağına izin veriliyor. Üçüncü kural ise lütfen banyodan çıkmadan önce deftere adınızı kaydedin" dedi.

Görüntüler bir dalın üzerinde duran tuvalet kağıdı ve tohumlarla ilerledi. Tuvalet alanı için bir perde ve atıştırmalık alanı oluşturduğunu söyleyen Bloom, "Oldukça basit; bir çukur kazıyorsunuz, yapmanız gerekeni yapıyorsunuz ve üstüne tuvalet kağıdınızı koyuyorsunuz. Bahçemin büyümesini sağlamak için içeriye yerleştirilmesi gereken tohumları koyuyorsunuz ve kazdığınız toprakla üzerini örtüyor ve üzerine birkaç yaprak koyuyorsunuz.Yapmanız gereken son şey bu çubuklardan biriyle noktayı işaretlemek. Arizona'da yaşıyorum ve hava gerçekten sıcak oluyor, bu yüzden ziyaretçilerin banyoyu kullanırken atıştırabilecekleri bir kova içecek ve atıştırmalıklar sağlıyorum ve evet, bir mahremiyet perdesi var" diye konuştu.

"SAYGILI BİR ŞEKİLDE BAHŞİŞ İSTİYORUM"

Misafirlerinin işini bitirdikten sonra galoşları çıkartıp su dolu kovada yıkayabileceğini söyleyen Bloom, "Bu iş bittiğinde ayaklarındaki örtüleri çıkarıp bu kovada yıkayabilirler. Sonra onları bir sonraki misafirin kullanabilmesi için bu kavanoza koymaları gerekiyor. Misafirimin banyoyu kullanması bittiğinde, onlardan bu günlüğü imzalamalarını istiyorum ve bu alanın bakımı biraz pahalı olabileceğinden saygılı bir şekilde bahşiş istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Bloom'un uygulamasına tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eğer arkadaşım tuvaletini kullanmama izin vermediyse o zaman artık arkadaş değiliz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ayakkabı kılıflarını yıkamak bardağı taşıran son damla oldu." yorumunu yaptı.







