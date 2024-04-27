Kargo iadesi kutusunun içinden kedi çıktı! Sahipleri yanlışlıkla gönderdi... Depo çalışanlarını hayrete düşürdü

Kaliforniya'daki bir veterinerden Galena'nın kliniğe getirildiğini ve mikroçipinin tarandığını söyleyen bir telefon aldığında şaşkına döndüğünü ifade eden Clarke, "lk başta buna inanmadım ve bunun bir şaka olduğunu düşündüm.Kocama Galena'nın bulunduğunu söylemek için koştum ve onun önceki Çarşamba gönderdiğimiz büyük bir kutuya atlamış olabileceğini fark edince yıkıldı. Kutunun içi iade edilecek ürünlerle doluydu ve asla onu göremedik" dedi.