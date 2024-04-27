Kargo iadesi kutusunun içinden kedi çıktı! Sahipleri yanlışlıkla gönderdi... Depo çalışanlarını hayrete düşürdü

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah bölgesinde yaşayan bir Carrie Clark isimli bir kadın çevrimiçi alışveriş yaptıktan sonra ürünlerini iade etmek istedi. Ancak ürün kutusuna evcil hayvanlarının girdiğini fark etmeyen kadın ürünü iade etti. Depoya ulaşan ürünü açan çalışanlar karşılarında canlı bir kedi gördüğünde gerçekten büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Yerel haber kaynağı KSL-TV'ye konuşan kedi sahibi Carrie Clarke, evcil hayvanının kaybolduğunu fark ettikten sonra kayıp ilanı verdiğini ve mahallede günlerce onu aradığını söyledi.
Kaliforniya'daki bir veterinerden Galena'nın kliniğe getirildiğini ve mikroçipinin tarandığını söyleyen bir telefon aldığında şaşkına döndüğünü ifade eden Clarke, "lk başta buna inanmadım ve bunun bir şaka olduğunu düşündüm.Kocama Galena'nın bulunduğunu söylemek için koştum ve onun önceki Çarşamba gönderdiğimiz büyük bir kutuya atlamış olabileceğini fark edince yıkıldı. Kutunun içi iade edilecek ürünlerle doluydu ve asla onu göremedik" dedi.
Clark ve kocası ertesi gün kedilerini almak için Kaliforniya'ya uçtular. Kendisini kucağına aldığında büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Clarke, "Muhteşem bir buluşmaydı! Galena onu tekrar kucağıma aldığımda anında titremeyi bıraktı ve kollarımda rahatladı. Daha zayıf olmasına ve hafif dehidrasyona rağmen kan tahlili tamamen normaldi ve tamamen zarar görmemişti" diye konuştu.
Kedinin kutunun içinde altı gün boyunca hayatta kalmasını mucize olarak nitelendiren Clarke, "Galena'nın içinde bulunduğu kutu bir dikişten yarılmıştı ve bu ona nefes alması için hava sağlıyordu. Çipi sayesinde ona yeniden kavuşabildik" ifadelerini kullandı.