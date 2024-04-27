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    4. Deniz bir anda kana bulandı! 64 yaşındaki turist kıyıdan metrelerce uzakta köpekbalığı saldırısına uğradı... "Yüzerek uzaklaştı"

    Deniz bir anda kana bulandı! 64 yaşındaki turist kıyıdan metrelerce uzakta köpekbalığı saldırısına uğradı... "Yüzerek uzaklaştı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.04.2024 09:51
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    64 yaşındaki Peter Smith isimli bir adam Güney Karayip Denizi'nde bulunan Tabago açıklarında yüzerken bir boğa köpekbalığının saldırısına uğradı. Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta gerçekleşen saldırıda Smith ağır bir şekilde yaralandı. Tedavi için hastaneye kaldırılan Smith'in hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

    64 yaşındaki Peter Smith, Karayip Adası'ndaki otelinin yakınlarında bulunan denize girerek keyif yapmak istemişti. Ancak Smith korkunç bir köpekbalığı saldırıya uğradı. Görgü tanıkları, boğa köpekbalığı olduğu bildirilen köpekbalığının 3 metre uzunluğa ve 2 metre genişliğe sahip olduğuna inandıklarını söyledi. Smith'in sol kolunun koptuğu ve midesinde yırtılma meydana geldiği belirtildi.

    PLAJ KAPATILDI

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    Yerel raporlara göre Smith yoğun bakıma alındı. Büyük Courland Körfezi kıyısındaki Turtle Plajı'nda meydana gelen saldırının sonrasında plaj kapatıldı. Görgü tanıkları, kurbanın saldırıya uğradığında yalnızca bel hizasında suda olduğunu ve yakındaki insanların yırtıcı hayvanı kovalamaya çalıştığını söyledi.

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    Görgü tanıklarından biri Smith'in yaralandığı anları ise, "Sahilde bazı insanlar gördük ve ilk başta beyefendinin kalp krizi geçirdiğini ve ona yardım ettiklerini düşündüm.Sonra birinin elinde havluyla aşağıya doğru koştuğunu gördüm, sonra sudan çıkan bir sırt yüzgeci gördüm ve 'Aman Tanrım, bu bir köpekbalığı' diye düşündüm. Dönerken kuyruğunun da çıktığını gördüm. Yüzerek uzaklaştı." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    köpekbalığı
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