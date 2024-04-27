Deniz bir anda kana bulandı! 64 yaşındaki turist kıyıdan metrelerce uzakta köpekbalığı saldırısına uğradı... "Yüzerek uzaklaştı"

64 yaşındaki Peter Smith, Karayip Adası'ndaki otelinin yakınlarında bulunan denize girerek keyif yapmak istemişti. Ancak Smith korkunç bir köpekbalığı saldırıya uğradı. Görgü tanıkları, boğa köpekbalığı olduğu bildirilen köpekbalığının 3 metre uzunluğa ve 2 metre genişliğe sahip olduğuna inandıklarını söyledi. Smith'in sol kolunun koptuğu ve midesinde yırtılma meydana geldiği belirtildi.

PLAJ KAPATILDI

Yerel raporlara göre Smith yoğun bakıma alındı. Büyük Courland Körfezi kıyısındaki Turtle Plajı'nda meydana gelen saldırının sonrasında plaj kapatıldı. Görgü tanıkları, kurbanın saldırıya uğradığında yalnızca bel hizasında suda olduğunu ve yakındaki insanların yırtıcı hayvanı kovalamaya çalıştığını söyledi.

Görgü tanıklarından biri Smith'in yaralandığı anları ise, "Sahilde bazı insanlar gördük ve ilk başta beyefendinin kalp krizi geçirdiğini ve ona yardım ettiklerini düşündüm.Sonra birinin elinde havluyla aşağıya doğru koştuğunu gördüm, sonra sudan çıkan bir sırt yüzgeci gördüm ve 'Aman Tanrım, bu bir köpekbalığı' diye düşündüm. Dönerken kuyruğunun da çıktığını gördüm. Yüzerek uzaklaştı." dedi.







