Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Dövmesi başına bela oldu! Polis örtmesini hatta tutuklanacağını söyledi... "Pişmanlık duymuyorum"

    Dövmesi başına bela oldu! Polis örtmesini hatta tutuklanacağını söyledi... "Pişmanlık duymuyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.04.2024 13:26
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Richard Hart göbeğinin tam ortasında bulunan çıplak kadın figürü dövmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Dövmesinden bir an bile pişmanlık duymadığını dile getiren Hart, İspanya'da bir sahilde denize girdiği sırada dövmesi nedeniyle yanına bir polis memurunun geldiğini söyledi. Polisin dövmesini kapatmasını aksi halde tutuklanacağını söylediğini ifade eden Hart, mürekkebini savundu.

    Güney Galler'in Abergavenny kentinden eski bir bar sahibi olan Richard benzersiz dövmesi sayesinde yerel bir ünlü haline geldi. 60 yaşındaki isim göbeğinin tam ortasında tamamen çıplak bir kadın figürünün dövmesini taşıyor. Yerel bir dövme salonunda yapılan dövmenin tasarımını kendisinin yaptığını belirten Hart, 55 sterline (yaklaşık 2 bin 259 TL) mâl oldu.

    1

    2003 yılında İspanya'da tatildeyken polisin yanına gelip dövmesini kapatmasını istediğini söyleyen Hart, "Benidorm'daydım ve hava çok sıcaktı, üstümü çıkardım ve iki polis gelip üzerimi örtmemi söyledi, yoksa beni kelepçeleyeceklerdi. Biraz tartıştık; tişört giymek zorunda kaldım. Tatilin geri kalanında ise gömlek kullandım" dedi.

    3

    Dövmesinin kendisini rahatsız etmediğini ve insanların görünce genellikle şaşırdığını dile getiren Hart, "Dövmecimin erkek kardeşinin üzerinde çıplak bir kadın dövmesi olduğunu görünce bu fikir aklıma geldi. Bir adım daha ileri gidebileceğimi düşündüm. Açıkçası biraz müstehcen ama asla rahatsız etmiyor" diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    'Hiç aldattınız mı?' sorusuna cevabı olay oldu! "Evet aldattım daha yeni hatta"

    'Hiç aldattınız mı?' sorusuna cevabı olay oldu! "Evet aldattım daha yeni hatta"

     Bangladeş'ten paylaştı! "Böyle karşıma dikilip beni izliyorlar”

    Bangladeş'ten paylaştı! "Böyle karşıma dikilip beni izliyorlar”

     Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Boğazından çıkan şaşkına çevirdi

    Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Boğazından çıkan şaşkına çevirdi

     ABD bu görüntüler sonrası ayağa kalktı!

    ABD bu görüntüler sonrası ayağa kalktı!

     Aracından bornozla indi! Sokak ortasında twerk yaptı

    Aracından bornozla indi! Sokak ortasında twerk yaptı

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Pozlarıyla meydan okudu! "Aynı tür değiliz"Pozlarıyla meydan okudu! "Aynı tür değiliz"
    İstanbul'da yaşayan bir Fransız devlet hastanesine gitti! Öve öve bitiremediİstanbul'da yaşayan bir Fransız devlet hastanesine gitti! Öve öve bitiremedi
    Milyonlara ulaşan takipçisini kutladı! "Herkes tombul kızları seviyor"Milyonlara ulaşan takipçisini kutladı! "Herkes tombul kızları seviyor"
    Anahtar Kelimeler:
    Galler dövme
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İYİ Parti'de kurultay günü: 4 aday yarışıyor! Akşener böyle veda etti

    İYİ Parti'de kurultay günü: 4 aday yarışıyor! Akşener böyle veda etti

    6 yıl sonra ilk kez! Aziz Yıldırım toplantıya tekneyle katıldı... Başkan adayına tepki gösterdi

    6 yıl sonra ilk kez! Aziz Yıldırım toplantıya tekneyle katıldı... Başkan adayına tepki gösterdi

    İstanbul'da yaşayan bir Fransız devlet hastanesine gitti! Öve öve bitiremedi

    İstanbul'da yaşayan bir Fransız devlet hastanesine gitti! Öve öve bitiremedi

    Milyonlara ulaşan takipçisini kutladı! "Herkes tombul kızları seviyor"

    Milyonlara ulaşan takipçisini kutladı! "Herkes tombul kızları seviyor"

    Korkunç saldırı! Deniz bir anda kana bulandı

    Korkunç saldırı! Deniz bir anda kana bulandı

    Pozlarıyla meydan okudu! "Aynı tür değiliz"

    Pozlarıyla meydan okudu! "Aynı tür değiliz"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.