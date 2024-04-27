Dövmesi başına bela oldu! Polis örtmesini hatta tutuklanacağını söyledi... "Pişmanlık duymuyorum"

Güney Galler'in Abergavenny kentinden eski bir bar sahibi olan Richard benzersiz dövmesi sayesinde yerel bir ünlü haline geldi. 60 yaşındaki isim göbeğinin tam ortasında tamamen çıplak bir kadın figürünün dövmesini taşıyor. Yerel bir dövme salonunda yapılan dövmenin tasarımını kendisinin yaptığını belirten Hart, 55 sterline (yaklaşık 2 bin 259 TL) mâl oldu.

2003 yılında İspanya'da tatildeyken polisin yanına gelip dövmesini kapatmasını istediğini söyleyen Hart, "Benidorm'daydım ve hava çok sıcaktı, üstümü çıkardım ve iki polis gelip üzerimi örtmemi söyledi, yoksa beni kelepçeleyeceklerdi. Biraz tartıştık; tişört giymek zorunda kaldım. Tatilin geri kalanında ise gömlek kullandım" dedi.

Dövmesinin kendisini rahatsız etmediğini ve insanların görünce genellikle şaşırdığını dile getiren Hart, "Dövmecimin erkek kardeşinin üzerinde çıplak bir kadın dövmesi olduğunu görünce bu fikir aklıma geldi. Bir adım daha ileri gidebileceğimi düşündüm. Açıkçası biraz müstehcen ama asla rahatsız etmiyor" diye konuştu.