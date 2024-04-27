Mide bulandıran görüntüler! 'İlişkimizi kimse sorgulamasın' diyerek paylaştı... Sevgilisinin tırnaklarını büyük bir özenle yedi

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral olan görüntülerde bir adamın sevgilisinin el tırnaklarını dişiyle kopartarak bir kenara koyduğu anlar bulundu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tırnak makası icat edilmeden önce" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten midem bulandı" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir şeye gerek var mıydı şimdi?" yorumunda bulundu.