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    4. TikTok videosu çekmek için mutfak tezgahın üzerine çıkan kız dengesini kaybedince düştü! Dolaba takılınca böyle asılı kaldı

    TikTok videosu çekmek için mutfak tezgahın üzerine çıkan kız dengesini kaybedince düştü! Dolaba takılınca böyle asılı kaldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.04.2024 10:26
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı. Görüntülerde dans videosu çekmek isteyen bir kızın dengesini kaybederek dolapta asılı kaldığı anlar yer aldı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde mutfak tezgahının üzerinde dans videosu çekmeyen isteyen bir kızın yaşadığı talihsiz kaza göründü. Tezgahın üzerine çıkan kız dengesini kaybedince bir anda yere düşerken dolap kulpuna şortu takıldı. Birkaç saniye dolapta asılı kalan kız sonunda ise yere düştü.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ya dolap üzerine düşseydi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dolap tarafından aşağı atıldı" yorumunu yaptı.

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