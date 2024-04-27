TikTok videosu çekmek için mutfak tezgahın üzerine çıkan kız dengesini kaybedince düştü! Dolaba takılınca böyle asılı kaldı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde mutfak tezgahının üzerinde dans videosu çekmeyen isteyen bir kızın yaşadığı talihsiz kaza göründü. Tezgahın üzerine çıkan kız dengesini kaybedince bir anda yere düşerken dolap kulpuna şortu takıldı. Birkaç saniye dolapta asılı kalan kız sonunda ise yere düştü.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ya dolap üzerine düşseydi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dolap tarafından aşağı atıldı" yorumunu yaptı.