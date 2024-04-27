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    4. Havuz başındaki kadınların gizlice fotoğraflarını çekti! Tacizi fark eden kadının hesap sormaya gittiği anlar çok konuşuldu

    Havuz başındaki kadınların gizlice fotoğraflarını çekti! Tacizi fark eden kadının hesap sormaya gittiği anlar çok konuşuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.04.2024 08:15
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    TikTok'ta "maiphammy" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın havuzda fotoğraflarını çekerken gördükleri bir adamla yüzleştikleri anın videosunu paylaştı. Adamın gizlice fotoğraflarını çektiğini fark eden kadının yanına giderek ondan görüntülerini silmesini istedi. O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı.

    TikTok'tan paylaşılan bir görüntüde arkadaşlarıyla birlikte havuz başında eğlenmeye çalıştığı anlarda bir adamın gizlice fotoğraflarını çektiğini söyleyen genç kadın tacizciyi sosyal medyadan ifşa etti. TikTok'tan paylaşılan görüntülerde "maiphammy" ve arkadaşları adamın yanına giderek ondan çektiği fotoğrafları silmesini istedi.

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    Adam uzun bir süre boyunca çekim yaptığını inkar etti. Ancak kadınların sert ve kararlı tavrı karşısında pes eden adam sonunda telefonundaki görüntüleri sildi.

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    O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı ve kısa sürede binlerce yoruma ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Siz en iyi şeyi yaptınız, çok cesursunuz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Elinde başka kızların da bir sürü fotoğrafı olduğuna eminim" yorumunda bulundu.

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