Üç yıl boyunca komada kaldı! Uyandığında hayatı tamamen değişmişti... "Nişanlım başka bir kadınla beraberdi"

Filmleri aratmayacak bir yaşam hikayesine sahip olan Brie Duval, arkadaşlarıyla eğlenceye gittiği bir gece çatı katındaki bir bardan düşerek kafasını kaldırıma çarptığında 25 yaşındaydı. Beyin hasarı geçirdikten ve birkaç kemiği kırıldıktan sonra hastanede komaya girdi. Doktorlar yaşama ihtimalinin yüzde 10 olduğunu söyledi. Ancak ailesi ondan vazgeçmedi ve onun yaşam destek ünitesine bağlı bir şekilde yaşamaya devam etmesini istedi.

Üç yıl boyunca komada kalan kadın bir gece mucizevi bir şekilde uyandı. İlk uyandığında bir miktar hafıza kaybı yaşadı ancak olaylar yavaş yavaş aklına gelmeye başladı ve nişanlısıyla iletişime geçmek isteyen Duval büyük bir şok yaşadı.

Duvar nişanlısının kendisini tüm sosyal medya platformlarından sildiğini, engellediğini ve başka bir kadınla hayatına devam ettiğini fark ettiğinde şoke olduğunu dile getirerek, "Sonunda telefonum bana verildi ve ilk düşüncem onu arayıp olup biteni bilip bilmediğini öğrenmek oldu. Beni görmeye gelmemişti. Telefonumu açtığımda ondan gelen 'Artık bu kadınla birlikteyim.Şu anda benimle ve oğlumla yaşıyor, lütfen onunla iletişime geçmeyin' mesajını gördüm" dedi.







