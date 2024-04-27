Sosyal medya talihsizliği! Küçük kız yanlışlıkla annesinin duş yaptığı anları sosyal medyadan canlı bir şekilde yayınladı

TikTok'ta 'bri.anna89' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Brianna isimli bir kadın banyo yaptığı sırada küçük kızının uslu durması için ona telefonunu verdi ancak bunun bir hata olduğunu anlaması çok uzun sürmedi. TikTok'tan yaptığı paylaşımında olayı anlatan anne, "Bu onun sık sık oynadığı bir okul öncesi öğrenme oyunuydu. Kapıyı çalıp oyunun durduğunu ve ona yardım edip edemeyeceğimi sordu. Ona içeri gelmesini söyledim. Ben duştayken telefonu bana verdi. Ben duştayken elimde telefonun Instagram canlı yayın yaptığını fark edince şoke oldum" dedi.

Gönderi, 330.000'den fazla görüntülemenin yanı sıra 26.000'den fazla beğeni ve yüzlerce yorum almayı başardı. Yorumlarda anneler, çocuklarıyla benzer durumları yaşadıklarına dair hikayeler paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu benim başıma geldi yalan değil. Kızım küvetteyken çekilmiş canlı bir videomu Facebook'ta paylaştı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Benimki tuvalette Snapchat fotoğrafımı çekti ve 3 kişi beğendi" yorumunda bulundu.