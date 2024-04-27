Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya talihsizliği! Küçük kız yanlışlıkla annesinin duş yaptığı anları sosyal medyadan canlı bir şekilde yayınladı

    Sosyal medya talihsizliği! Küçük kız yanlışlıkla annesinin duş yaptığı anları sosyal medyadan canlı bir şekilde yayınladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.04.2024 08:42
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta 'bri.anna89' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Brianna isimli bir kadın küçük kızının duş yaptığı sürede onu rahat bırakması için telefonla oynamasına izin verdiğini söyledi. Küçük kızının okul öncesi bir oyun oynadığı sırada kendisinden yardım istemesi üzerine Brianna küçük kızın sosyal medyada canlı yayın başlattığını ve kendisinin tamamen çıplak bir şekilde o canlı yayında olduğunu fark edince dehşete düştü.

    TikTok'ta 'bri.anna89' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Brianna isimli bir kadın banyo yaptığı sırada küçük kızının uslu durması için ona telefonunu verdi ancak bunun bir hata olduğunu anlaması çok uzun sürmedi. TikTok'tan yaptığı paylaşımında olayı anlatan anne, "Bu onun sık sık oynadığı bir okul öncesi öğrenme oyunuydu. Kapıyı çalıp oyunun durduğunu ve ona yardım edip edemeyeceğimi sordu. Ona içeri gelmesini söyledim. Ben duştayken telefonu bana verdi. Ben duştayken elimde telefonun Instagram canlı yayın yaptığını fark edince şoke oldum" dedi.

    2

    Gönderi, 330.000'den fazla görüntülemenin yanı sıra 26.000'den fazla beğeni ve yüzlerce yorum almayı başardı. Yorumlarda anneler, çocuklarıyla benzer durumları yaşadıklarına dair hikayeler paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu benim başıma geldi yalan değil. Kızım küvetteyken çekilmiş canlı bir videomu Facebook'ta paylaştı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Benimki tuvalette Snapchat fotoğrafımı çekti ve 3 kişi beğendi" yorumunda bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    Çılgın fenomen partisinde korkunç iddialar! Uyuşturucu, tecavüz, darp...

    Çılgın fenomen partisinde korkunç iddialar! Uyuşturucu, tecavüz, darp...

    Eski sevgilisine yazmaması için Kur'an'a el bastırttı! Anneannenin müdahalesi olay oldu

    Eski sevgilisine yazmaması için Kur'an'a el bastırttı! Anneannenin müdahalesi olay oldu

     'Aha dayıya sor' diyerek ünlenmişti! O gencin değişimi sosyal medyada gündem oldu

    'Aha dayıya sor' diyerek ünlenmişti! O gencin değişimi sosyal medyada gündem oldu

     Yetişkin film yıldızı isyan etti! ''Hepimiz seks yapıyoruz''

    Yetişkin film yıldızı isyan etti! ''Hepimiz seks yapıyoruz''

     Kocasıyla birlikte 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmişti! Gerçek detaylarla ortaya çıktı

    Kocasıyla birlikte 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmişti! Gerçek detaylarla ortaya çıktı

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Gizlice fotoğraflarını çekti! Tacizcisiyle böyle yüzleştiGizlice fotoğraflarını çekti! Tacizcisiyle böyle yüzleşti
    Sevgilisinin tırnaklarını yedi! 'Midem bulandı'Sevgilisinin tırnaklarını yedi! 'Midem bulandı'
    27 Nisan Cumartesi: TV yayın akışı27 Nisan Cumartesi: TV yayın akışı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya canlı yayın
    En Çok Okunan Trend Haberler
    ''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

    ''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

    Lisede iğrenç olay! Matematik öğretmeni tutuklandı

    Lisede iğrenç olay! Matematik öğretmeni tutuklandı

    Komşusu gizlice çekip ifşaladı! "Yan evde yaşamak için yalvarıyorlar"

    Komşusu gizlice çekip ifşaladı! "Yan evde yaşamak için yalvarıyorlar"

    Yeni imajını görücüye çıkattı! "Eski halinden eser yok"

    Yeni imajını görücüye çıkattı! "Eski halinden eser yok"

    Taciz anları kamerada! Gizli çekimi ifşaladı

    Taciz anları kamerada! Gizli çekimi ifşaladı

    "Dünyadaki son kişiyim" dedi! Paylaşımı gündem yaratmayı başardı

    "Dünyadaki son kişiyim" dedi! Paylaşımı gündem yaratmayı başardı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.