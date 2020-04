Efeler’de semt pazarları kapatıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında semt pazarları kapatıldı.

Efeler Kaymakamlığı Başkanlığında yapılan toplantıda, Korona virüs tedbirleri nedeniyle mevcut pazaryerlerinin, vatandaşların güvenliği açısından yeni tedbirlerin alınması amacıyla Efeler’de kurulan pazaryerleri hakkında kararlar alındı.

Alınan kararlar kapsamında, Kurtuluş Mahallesi (eski otogar) Pazaryerinin hafta içi her gün, Fatih Mahallesi Kapalı Pazaryerinin hafta içi her gün, Girne Mahallesi Efekent Pazaryerinin hafta içi her gün, Ata Mahallesi eski mezbaha yanına (eski halı saha) hafta içi her gün,

Umurlu ve Dalama Pazaryerlerinin Cuma günleri, Çeştepe ve Ovaeymir Pazaryerlerinin Pazartesi günü kurulmasına; bunların dışındaki pazaryerlerinin kapatılmasına karar verildi.