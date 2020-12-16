Efes antik kenti nerede? Tarihi, yapılma amacı, hikayesi nedir?

Efes, önceleri küçük bir yerleşim yeri iken zamanla yükselişe geçen ve asırlar boyunca giderek gelişen bir yer. Bugün tarihi güzelliklere sahip en önemli bölgelerden biri olarak sayılıyor. Efes Antik Kenti uzun tarihi boyunca ev sahipliği yaptığı uygarlıkların ihtiyaçlarına göre değişime uğradı. Eğer siz de Efes Antik Kenti nerede diye merak ediyorsanız detayları birlikte inceleyelim.

Efes Antik Kenti Hangi Ülkede?

Efes Antik Kenti, Türkiye’nin Anadolu topraklarının batısında yer alıyor. Ülkemizin en önemli kültürel miraslarından biri olan “Efes Antik Kenti hangi ilimizdedir?” diye soracak olursanız cevabı: İzmir.

Efes Antik Kenti Hangi Şehirde ve İlçede Yer Alır?

Efes Antik Kenti, İzmir ilimizin Selçuk ilçesinin üç kilometre güneybatısında bulunan İyonya kıyısında yer alıyor. Efes; İzmir’in merkezine 83 km, Selçuk’a 3,5 km, Kuşadası’na ise 19 km mesafede bulunuyor.

Efes Antik Kenti Tarihi

Efes Antik Kenti hikayesi MÖ 6000’li yıllara dayanıyor. Bu şehir, Helenistik dönemden başlayarak Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine kadar aktif bir yerleşim yeri olarak kullanılıyordu. Asırlar boyunca büyük öneme sahip olan bir liman kenti olduğu için zamanla ticaret merkezi haline geldi.