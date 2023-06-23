YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Efes Antik Kenti'ndeki festival "Uyuyan Güzel" balesiyle başlıyor

Efes Antik Kenti'ndeki festival "Uyuyan Güzel" balesiyle başlıyor

23.06.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, ünlü Rus besteci Çaykovski'nin "Uyuyan Güzel" balesinin prömiyeri ile başlayacak.

Eserin rejisi ve düzenlemesini yapan İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü Ayşem Sunal Savaşkurt, AA muhabirine, klasik bale repertuvarının en zor ve en akademik eseri olan "Uyuyan Güzel" balesini festivalin açılışı için hazırladıklarını belirtti.

Bornova Necdet Aydın Salonu'nda provaların devam ettiğini vurgulayan Savaşkurt, "Ocak ayında başladığımız çalışmalara deprem dolayısıyla ara verdik. Bir aydır prömiyer için çalışıyoruz. İlk defa İzmir'de bir eser sahneye koyuyorum. Festivalin açılışını yapmak benim için çok önemli." dedi.

Festivale ev sahipliği yapan İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aydın Uştuk da eserlerin, Efes Antik Kenti'ndeki Büyük Tiyatro'da sahneleneceğini söyledi.

Beş eserin sahneleneceği festivalde bu sene iki prömiyerin olacağını aktaran Uştuk, "Fesitvale 7 Temmuz'da 'Uyuyan Güzel' prömiyeri ile başlıyoruz. Daha sonra Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan Carmen balesi ile sanatseverlerin karşısında olacağız. Festival kapsamında İZDOB, Alman Besteci Carl Orff'un Carmina Burana eserini, Mersin Devlet Opera ve Balesi de Damdaki Kemancı müzikalini sahneleyecek. Festivalimiz 21 Temmuz'da Donizetti'nin Lucia di Lammermoor operası prömiyeri ile sona erecek." ifadelerini kullandı.

Sanatseverleri festivale davet eden Uştuk, "Mikrofon kullanmadan çıplak insan sesiyle sahnelenen operayı dinlemek ayrı bir zevk." diye konuştu.

İzmir Devlet Opera ve Balesi dansçılarından Burcu Olguner ve Çağın Hazar Özideş ise çok zorlu bir süreç geçirdiklerini belirterek, geçen yıl 5 bin kişi önünde dans ettiklerini, bu yıl ise Büyük Tiyatro atmosferinde bu sayıyı arttıracaklarına inandıklarını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de gökyüzünde görülen cisimler merak uyandırdıİzmir’de gökyüzünde görülen cisimler merak uyandırdı
Giresun'daki gen bahçesinde koruma altına alınan karayemiş türü artırılacakGiresun'daki gen bahçesinde koruma altına alınan karayemiş türü artırılacak
Batman’da 12 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandıBatman’da 12 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Bale Opera Efes Antik Kenti efes

İzmir Namaz Vakitleri 23 Haziran Cuma

İmsak
03:51
Sabah
05:41
Öğle
13:19
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Cuma

Göksel eczanesi
Balcova
Yazal eczanesi
Aliaga
Yaşam eczanesi
Karsiyaka
Umut eczanesi
Bayindir
Kermes eczanesi
Bergama
Bademli eczanesi
Dikili
Baran eczanesi
Karaburun
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.