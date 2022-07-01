Efradını cami, ağyarını mâni ne demek? TDK sözlükte efradını cami, ağyarını mâni deyiminin anlamı nedir?

Türk dili, kendi tarihsel sürecinde oluşmuş bazı kalıplaşmış sözlere sahiptir. Bu sözler günlük yaşamda sıkça kullanılır. Bazı anlamları güçlendirmek, öğüt vermek veya yeni şeyleri anlamlandırmak için kullanılan bu kalıplaşmış sözler atasözleri, deyimler ve birleşik fiillerdir. Bu ifadelerden biri olan Efradını cami, ağyarını mâni ne demektir? Efradını cami, ağyarını mâni, TDK sözlükte ne anlama gelir?

Efradını cami, ağyarını mâni Ne Demek? Efradını cami, ağyarını mâni TDK sözlük anlamı nedir?

Efradını cami, ağyarını mâni TDK sözlüğe göre 1 farklı anlama sahiptir.

Efradını cami, ağyarını mâni TDK sözlük anlamı şu şekildedir:

ne eksik ne fazla, eksiği artığı olmayan anlamında kullanılan bir söz



