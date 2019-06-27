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Efsane Aile ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 27.06.2019 21:33 | Son Güncelleme

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, sunuculuğunu Şinasi Yurtsever ve Sinan Çalışkanoğlu’nun yapacağı yeni şaka programı “Efsane Aile”, 28 Haziran Cuma saat 23.15’te FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Efsane Aile ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu

Programda başvuru yapan yarışmacı, seçtiği şaka kurbanı ve “Efsane Aile” oyuncu ekibiyle kameralarla dolu bir kafede buluşacak. Kozmik odadan kulaklıklar sayesinde tüm ekiple iletişim kuran iki sunucu ise izleyicileri kahkahaya boğacak.

Programda yarışmacılar; Sevgililerini ya da arkadaşlarını oyunculardan oluşan “Efsane Aile” ile kendi müstakbel aileleriymiş gibi tanıştıracaklar ve şaka kurbanları, sunucuların birbirinden eğlenceli ve zor etaplarıyla karşı karşıya kalacaklar.

Sınırların zorlandığı, sabırların sınandığı, kahkaha ve adrenalinin bir arada olacağı, sürprizlerle dolu programda yarışmacılar; şaka yapmak istedikleri yakınlarını “Efsane Aile” ile çılgın masaya oturtup, tüm etapların sonuna kadar kalmalarını sağlayabilecekler mi?

Zorlu etapları başarıyla tamamlayan katılımcılar yarışma sonunda para ödülünün sahibi olacaklar. “Efsane Aile”, Sinan Çalışkanoğlu ve Şinasi Yurtsever’in eğlenceli sunumuyla 28 Haziran Cuma saat 23.15’te ilk bölümüyle FOX’ta.


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Anahtar Kelimeler:
sinan çalışkanoğlu Şinasi Yurtsever

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