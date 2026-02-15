Efsane bitmiyor! Cristiano Ronaldo 962’ye ulaştı, sırada 1000 var mı?

Futbol hayatına Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr formasıyla devam eden Cristiano Ronaldo 1000'ler kulübüne girmeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncu bu hafta attığı golle kendi adına 962 gol atma başarısı gösterirken, 38 gol için büyük bir hırsla çalışmalarına devam ediyor.

GOLLERE DOYMUYOR!

Ronaldo’nun gol dağılımı ise kariyer yolculuğunu özetler nitelikte. Sporting CP formasıyla 5 golle başlayan serüven, Manchester United’da 145, Real Madrid’de 450, Juventus’ta 101 ve Al Nassr’da 118 golle devam etti. Portekiz Milli Takımı formasıyla attığı 143 gol ise onu milli takım tarihinin en skorer isimlerinden biri yaptı.

AL FATEH'İ DE DEVİRDİLER! RONALDO YİNE ATTI...

Suudi Ligi'nde Al-Fateh deplasmanına çıkan Al-Nassr maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve lider Al-Hilal ile olan puan farkını 1'e indirdi. Maçta perdeyi açan golü bulan Cristiano Ronaldo ise kariyerine yeri bir rekoru daha ekledi.

1000 GOLE ULAŞABİLECEK Mİ?

Şampiyonlar Ligi zaferlerinden Ballon d’Or ödüllerine uzanan kariyerinde Ronaldo, sadece kupalar değil, istatistiklerle de konuşuluyor. 962 gol ve artmaya devam eden sayı… Futbol dünyası şimdi tek bir soruyu soruyor: Ronaldo 1000 gole ulaşabilecek mi?