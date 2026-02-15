SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Lothar Matthaus'tan Sacha Boey açıklaması! "Bu parayı ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum"

Galatasaray'ın Alman devi Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey için Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus olay yaratacak bir açıklama geldi. Matthaus, "Boey için bu parayı ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum" ifadeleri gündeme oturdu.

Lothar Matthaus'tan Sacha Boey açıklaması! "Bu parayı ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum"
Burak Kavuncu
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus'tan Galatasaray'ın yeni transferi Fransız bek Sacha Boey için flaş ifadeler geldi.

"10 MİLYON EURO'YU BİLE KABUL ETMELİ..."

Lothar Matthaus tan Sacha Boey açıklaması! "Bu parayı ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum" 1

Lothar Matthaus, "Galatasaray'ın Sacha Boey için 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu olduğu söyleniyor ancak Boey için bu parayı ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum.

Bayern Münih, Sacha Boey için 10 milyon euro'luk teklifleri bile kabul etmeli." dedi.

KİRALAMA BEDELİ!

Lothar Matthaus tan Sacha Boey açıklaması! "Bu parayı ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum" 2

Süper Lig devi Galatasaray, devre arası transfer döneminde Aman ekibi Bayern Münih'ten Sacha Boey'u 500 bin euro bedelle sezon sonuna kadar kiralamıştı. Yıldız ismin sözleşmesinde 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a Ada'dan kanca! Obi Mikel'den Chelsea'ye tarihi çağrı: "Hiç düşünmeden Osimhen'i alın!"Galatasaray'a Ada'dan kanca! Obi Mikel'den Chelsea'ye tarihi çağrı: "Hiç düşünmeden Osimhen'i alın!"
Kocaelispor - Gaziantep FK maçında anlamlı pankartlarKocaelispor - Gaziantep FK maçında anlamlı pankartlar
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika bayern munih galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.