Lothar Matthaus'tan Sacha Boey açıklaması! "Bu parayı ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum"

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus'tan Galatasaray'ın yeni transferi Fransız bek Sacha Boey için flaş ifadeler geldi.

"10 MİLYON EURO'YU BİLE KABUL ETMELİ..."

Lothar Matthaus, "Galatasaray'ın Sacha Boey için 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu olduğu söyleniyor ancak Boey için bu parayı ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum.

Bayern Münih, Sacha Boey için 10 milyon euro'luk teklifleri bile kabul etmeli." dedi.

KİRALAMA BEDELİ!

Süper Lig devi Galatasaray, devre arası transfer döneminde Aman ekibi Bayern Münih'ten Sacha Boey'u 500 bin euro bedelle sezon sonuna kadar kiralamıştı. Yıldız ismin sözleşmesinde 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.