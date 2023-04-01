MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Efsane dizi Leyla ile Mecnun'a duygusal veda! 'Ben bu oyunu denedim ama bozamadım'

Efsane dizi Leyla ile Mecnun'a duygusal veda! 'Ben bu oyunu denedim ama bozamadım'

01.04.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen dizisi Leyla ile Mecnun 4. sezonu ile ekran macerasının sonuna geldi. İzleyicilere üzen haberi dizinin senaristi Burak Aksak sosyal medya hesabından verdi.

Efsane dizi Leyla ile Mecnun'a duygusal veda! 'Ben bu oyunu denedim ama bozamadım'

Exxen'de yayınlanan ve IMDB'deki puanlamalara göre Türkiye'nin en iyi dizisi olarak gösterilen Leyla ile Mecnun, 4. sezonuyla ekranlara veda etti.

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Köksal Engür ve Deniz Işın'ın oynadığı Leyla ile Mecnun dizisi, bir süredir Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de izleyicisinin karşısına çıkıyordu. 4. sezonu ekrana gelen diziden kötü haber geldi.

Senaristliğini Burak Aksak'ın, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı "Leyla ile Mecnun" dizisi, 4. sezonuyla final yaptı.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER"

Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Burak Aksak, "Leyla ile Mecnun'un ekran yolcuğu sona erdi. Emeği geçen herkese teşekkürler. Mecnun Çınar'ın da söylediği gibi 'Ben bu oyunu... denedim ama bozamadım'. Hoşça kal Leyla ile Mecnun" dedi.

leyla ile mecnun kapak foto

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman'la ilgili flaş açıklama! 'Yeni sezonda...'Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman'la ilgili flaş açıklama! 'Yeni sezonda...'
Esra Ezmeci gelen mesajla şoke oldu! "Eşim kardeşimden müstehcen..."Esra Ezmeci gelen mesajla şoke oldu! "Eşim kardeşimden müstehcen..."
Müjdeyi küvette üstsüz pozla duyurduMüjdeyi küvette üstsüz pozla duyurdu
Anahtar Kelimeler:
burak aksak leyla ile mecnun sosyal medya Ali Atay söyledi

En Çok Okunan Haberler

Seccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Seccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tartışmalara yol açtı! İnce'den dikkat çeken paylaşım:

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tartışmalara yol açtı! İnce'den dikkat çeken paylaşım:

YSK'da kuralar çekildi, 4 liderin oy pusulasındaki yerleri belli oldu!

YSK'da kuralar çekildi, 4 liderin oy pusulasındaki yerleri belli oldu!

İYİ Parti binasına mermiler isabet etmişti! Yeni gelişme

İYİ Parti binasına mermiler isabet etmişti! Yeni gelişme

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

İlginizi Çekebilir

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.