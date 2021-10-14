Efsane dizi Yılan Hikayesi’nde Yusuf'u oynamıştı! Şimdiki mesleğine çok şaşıracaksınız!

Hakan Bilgin, ekran macerasına aslında 1995 yılında Çiçek Taksi dizisiyle başlamış olsa da popülaritesini Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı Yusuf karakteriyle kazandı. Devamında Aslı ile Kerem, Aşkım Aşkım, Geniş Aile gibi pek çok popüler yapımda yer aldı. Ayrıca o zamanlar Yılan Hikayesi’nde yardımcı oyuncu olarak yer alan pek çok oyuncu bugün pek çok dizinin ya başrolü oldu ya da ana castında dizinin akışını etkileyecek büyük roller üstleniyor.

HAKAN BİLGİN YOUTUBE'DA NE YAPIYOR?

Hakan Bilgin, pandemiyle birlikte kendisine yeni bir meslek ekleyen ünlüler arasına girdi. 2020 yılında açtığı ‘Mekanın Sahibine Geldik’ Youtube kanalıyla Youtuber oldu. Kanalda şimdilerde 110 bin aboneye sahip olan Bilgin, pek çok video yayınladı. Kanal açıklamasında “Hakan Bilgin’in sunumuyla, her hafta bir başarı hikayesinin sahibinin mekanına giden Mekanın Sahibine Geldik ekibi, gündemden, siyasete, sanattan, eğlenceye kadar pek çok alana ışık tutuyor. Kendi alanının zirve isimlerinin, bugüne gelişlerinin hikayelerinin anlatıldığı Mekanın Sahibine Geldik kanalında, Hakan Bilgin’in eğlenceli sunumları da programların akışını değiştiriyor.” ifadeleri yer alıyor. Hakan Bilgin her hafta izleyenlere örnek olacak sporcuları, sanatçıları kendi mekanlarında konuk ederek kitlesine ışık tutuyor.

HAKAN BİLGİN KİMDİR?

Hakan Bilgin, 4 Nisan 1967 tarihinde Samsun'da doğmuştur. Aslen Artvin, Arhavi'lidir. Asıl ismi Hasan Hakan Bilgin'dir.

Ordu şehrimizde Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda çalıştı. 1990 yılında İstanbul'a gelerek Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular tiyatrosunda çalışmaya başladı. 1996 yılına kadar çeşitli oyunlarda oynadı.

1998-1999 sezonunda Eşek Tiyatro Topluluğuna geçti ve "Biz Evrimi Çok Sevmiştik" adlı oyunda ve "Üçüncü Türden Yakın İlişkiler" oyununda oynadı.

2008 yılında Nişantaşı'nda Sakizli Cafe 'nin sahibi oldu. Daha sonra devretti.

