SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Efsane futbolcu Pele yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı

Efsane futbolcu Pele yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı

15.09.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen Brezilyalı efsane futbolcu Pele, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.

Efsane futbolcu Pele yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı

Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'nde operasyon geçiren Pele, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Kendini çok iyi hissettiğini belirterek aldığı destek mesajları için teşekkür eden 80 yaşındaki Pele, "Yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alındım. Her gün daha iyiye gidiyorum. Maçta 90 dakika ve uzatmaları çıkaracak haldeyim. Yakında yeniden kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbrek sorunları ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı. Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
Kuraklık sorununa 'yerli' çözüm! "Yağmur suyunun 25 ton daha fazla tutuyor"Kuraklık sorununa 'yerli' çözüm! "Yağmur suyunun 25 ton daha fazla tutuyor"
Dünyanın konuştuğu transfer gerçekleşiyor!Dünyanın konuştuğu transfer gerçekleşiyor!
Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den jet yanıt!

Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den jet yanıt!

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı

Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı

Stefan Kuntz, TFF ile görüştüğünü doğruladı

Stefan Kuntz, TFF ile görüştüğünü doğruladı

'Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i tehdit etti'

'Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i tehdit etti'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Süper Lig ekibinden Şenol Güneş bombası

Süper Lig ekibinden Şenol Güneş bombası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Abdülkadir Ömür'e tepki! Sahaya atladı!

Abdülkadir Ömür'e tepki! Sahaya atladı!

Volkan Demirel'in yorumu taraftarı adeta çıldırttı

Volkan Demirel'in yorumu taraftarı adeta çıldırttı

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.