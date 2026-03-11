Efsane futbolcudan Galatasaray'a küstah sözler! Liverpool'un 1-0'lık hezimetini sindiremedi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta ağırladığı Liverpool'u 1-0 devirerek çeyrek final kapısını aralayan Galatasaray'ın bu görkemli zaferi, İngiltere'de büyük bir yankı uyandırmaya devam ediyor. Ancak Ada basınının ve eski futbolcuların temsilcimize yönelik küçümseyici tavrı, alınan mağlubiyete rağmen değişmedi.

Bu tavrın en net örneği ise Liverpool efsanesi ve günümüzün spor yorumcusu Jamie Carragher'dan geldi.

"YÜZDE 99" DEMİŞTİ, İSTANBUL'DA TOKADI YEDİ!

Hatırlanacağı üzere Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi öncesinde değerlendirmelerde bulunan Carragher, özellikle Galatasaray ile eşleşmek istediklerini belirterek, "Liverpool'un turu geçeceğine yüzde 99 eminim" diyerek Sarı-Kırmızılı camiayı hedef almıştı.

Ancak İstanbul'da oynanan ilk maçta Galatasaray'ın sergilediği üstün futbol ve elde ettiği 1-0'lık net galibiyet, İngiliz efsaneye büyük bir şok yaşattı.

HAZIMSIZLIK DİZ BOYU: "SADECE YÜZDE 98'E DÜŞTÜ!"

Maçın ardından yayıncı kuruluşta karşılaşmayı ve eşleşmenin rövanşını değerlendiren Jamie Carragher, kibrinden taviz vermeyerek tepki çeken şu ifadelere imza attı:

"Açıkçası Galatasaray’ın iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Birkaç hafta önce eşleşme için yüzde 99 diyordum, İstanbul'daki bu sonucun ardından şimdi yüzde 98 diyorum. Her şeye rağmen yine de Liverpool’un Anfield'da turu geçeceğini düşünüyorum."

Carragher'ın bu haddi aşan ve temsilcimizin sahadaki emeğini hiçe sayan açıklamaları, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti. Sarı-Kırmızılı futbolcuların, bu küstah sözleri İngiltere'deki zorlu rövanş öncesi ekstra bir motivasyon kaynağı olarak kullanması bekleniyor.