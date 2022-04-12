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Efsane futbolcudan Mustafa Sarıgül çıkışı! "Ofsayt kaldırılsın"

12.04.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City - Atletico Madrid maçı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Atletico Madrid'in maç boyunca

Efsane futbolcudan Mustafa Sarıgül çıkışı! "Ofsayt kaldırılsın"

Atletico Madrid'in İngiltere devi Manchester City ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında karşılaşmayı şut atmadan bitiren İspanyol ekibine eleştiriler sürüyor.

Hollanda futbolunun yetiştirdiği en büyük golcülerden biri olan Marco Van Basten, Atletico Madrid'in oyununa tepki göstererek şöyle konuştu;

"OFSAYTIN KALDIRILMASI GEREKİYOR"

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"Bence bu tarz takımlardan dolayı ofsaytın kaldırılması gerekiyor. Bu şekilde maçlar daha eğlenceli olabilir. Aksi takdirde Atleticolu taraftarlara Netflix izlemelerini tavsiye ederim. Orası daha eğlenceli. 90 dakika boyunca 10 kişi defans yapmasına gerçekten şaşırdım."

"BU ŞEKİLDE EĞLENCELİ DEĞİL"

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FIFA'ya öneride bulunan efsane isim, "FIFA'nın 'futbolu nasıl daha eğlenceli hale getirebiliriz' diye düşünmesi lazım. Çünkü gerçekten futbol bu şekilde hiç eğlenceli değil." dedi.

AKILLARA MUSTAFA SARIGÜL GELDİ

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Hollandalı efsane Van Basten'in de "Ofsayt kaldırılsın" çıkışı, akıllara Mustafa Sarıgül'ü getirdi ve sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı.

"OFSAYTI KALDIRACAĞIZ"

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı "tv DEN" programında "Ofsaytı kaldıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

"OFSAYT, MAÇI ŞEY YAPIYOR"

"Ofsayt maçı şey yapıyor" diyen Sarıgül, sunucunun "Dünyada var" cevabı üzerine "Dünyada da kaldırmamız lazım. Yenilik ve değişim istiyoruz." demişti. Sarıgül, sunucunun, "Ofsayta düşmekten mi korkuyorsunuz?" sorusuna ise kahkahayla yanıt vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Mustafa Sarıgül
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