Efsane futbolcudan Mustafa Sarıgül çıkışı! "Ofsayt kaldırılsın"

Atletico Madrid'in İngiltere devi Manchester City ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında karşılaşmayı şut atmadan bitiren İspanyol ekibine eleştiriler sürüyor.

Hollanda futbolunun yetiştirdiği en büyük golcülerden biri olan Marco Van Basten, Atletico Madrid'in oyununa tepki göstererek şöyle konuştu;

"OFSAYTIN KALDIRILMASI GEREKİYOR"

"Bence bu tarz takımlardan dolayı ofsaytın kaldırılması gerekiyor. Bu şekilde maçlar daha eğlenceli olabilir. Aksi takdirde Atleticolu taraftarlara Netflix izlemelerini tavsiye ederim. Orası daha eğlenceli. 90 dakika boyunca 10 kişi defans yapmasına gerçekten şaşırdım."

"BU ŞEKİLDE EĞLENCELİ DEĞİL"

FIFA'ya öneride bulunan efsane isim, "FIFA'nın 'futbolu nasıl daha eğlenceli hale getirebiliriz' diye düşünmesi lazım. Çünkü gerçekten futbol bu şekilde hiç eğlenceli değil." dedi.

AKILLARA MUSTAFA SARIGÜL GELDİ

Hollandalı efsane Van Basten'in de "Ofsayt kaldırılsın" çıkışı, akıllara Mustafa Sarıgül'ü getirdi ve sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı.

"OFSAYTI KALDIRACAĞIZ"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı "tv DEN" programında "Ofsaytı kaldıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

"OFSAYT, MAÇI ŞEY YAPIYOR"

"Ofsayt maçı şey yapıyor" diyen Sarıgül, sunucunun "Dünyada var" cevabı üzerine "Dünyada da kaldırmamız lazım. Yenilik ve değişim istiyoruz." demişti. Sarıgül, sunucunun, "Ofsayta düşmekten mi korkuyorsunuz?" sorusuna ise kahkahayla yanıt vermişti.



