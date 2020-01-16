Efsane güreşçi Rocky Johnson hayatını kaybetti

Profesyonel güreşçi Rocky Johnson hayatını kaybetti. ABD’de WWE efsaneleri arasında yer alan 75 yaşındaki Rocky Johnson’ın ölümü, güreş dünyasında büyük üzüntü yarattı.
Ünlü oyuncu Dwayne ‘The Rock’ Johnson’ın babası olan Rocky Johnson, ABD’de World Tag Team Championship’te şampiyonluğa ulaşan ilk siyahi isim olarak tarihe geçmişti. Rocky Johnson, 1991 yılında emekliliğe ayrılarak ringlere veda etmişti.
WWE organizasyonu, Rocky Johnson’ın ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından bir baş sağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, "The Rock, dünya spor eğlence sektörünün en büyük yıldızlarından biri olmaya ve babasının efsanesini yaşatmaya aday" denildi.
Rocky Johnson’ın ölüm haberi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, efsane ismin ölümüne duyduğu üzüntüyü paylaştı.
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