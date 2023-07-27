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Efsane isim David Silva futbolu bıraktığını açıkladı!

27.07.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City ve Valencia'nın efsane isimlerinden David Silva, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası, 4 İngiltere Premier Lig, 5 İngiltere Kupası ve 2 İspanya Kupası bulunan Silva, futbolu Real Sociedad'da bıraktı.

İspanyol orta saha oyuncusu David Silva, 37 yaşında futbolu bıraktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Silva, "Teşekkürler futbol." ifadesini kullandı.

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Kariyerinin zirvesinde olduğu 2010'da dönemde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Valencia'dan transfer ettiği Silva, İngiliz ekibinde 436 maçta 77 gol atarken, 4 Premier Lig ve 2 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad, 2020 yılında Manchester City ile sözleşmesi sona eren David Silva'yı kadrosuna katarken, İspanyol yıldız futbola da bu kulüpte veda etti.

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