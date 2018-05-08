SPOR

Efsane isim Dunga Süper Lig'e geliyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.05.2018 09:13 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olan ve bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Efsane isim Dunga Süper Lig'e geliyor

Brezilya'nın efsanevi isimlerinden ve eski Brezilya Teknik Direktörü Dunga'nın Rıza Çalımbay'ın yerine Trabzonspor'un başına geçeceği öne sürüldü. Haziran 2016'da Brezilya milli takımını çalıştıran Dunga, görevine son verildikten bu yana başka bir takım çalıştırmadı. Futbolculuk kariyerindeki başarısını teknik direktörlük kariyerine yansıtamayan efsanevi isim, Brezilya'nın başında 2007 Copa America ve 2009 Konfederasyon Kupası zaferleri yaşamasına rağmen 2010 Dünya Kupası'nda bekleneni verememiş ve büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

2012-2013 yılının aralık ayında Brezilya ekibi Internacional'in başına geçen Dunga, 11 aylık süreçte 25 maçta 1.36'lık puan ortalaması tutturmuş ve görevine son verilmişti. Brezilya'nın Güney Afrika'daki organizasyona çeyrek finalde Hollanda'ya elenerek veda etmesinden sonra görevine son verilen Dunga, 2014'te yeniden milli takımın başına geçse de Copa America Centenario'da gruptan çıkamayınca yine kovulmuştu.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor dunga

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