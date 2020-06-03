SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Efsane isim Muhammed Ali vefatının 4. yılında anılıyor

Efsane isim Muhammed Ali vefatının 4. yılında anılıyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.06.2020 11:46 | Son Güncelleme

Amerikalı boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali, vefatının 4. yılında, ülkede siyahilere yönelik ayrımcılık nedeniyle düzenlenen protestoların gölgesinde anılıyor.

Efsane isim Muhammed Ali vefatının 4. yılında anılıyor

ABD'de siyahi George Floyd’un beyaz bir polis tarafından gözaltında öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken, ömrünü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye adayan ABD'li boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali, ölümünün 4. yılında anılıyor.

Muhammed Ali, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle 3 Haziran 2016 tarihinde 74 yaşında hayatını kaybetti. Spor dünyasında 'tüm zamanların en büyüğü' olarak anılan boksör ve insan hakları savunucusu Ali, ömrünü ırkçılık ile ayrımcılıkla mücadeleye adadı.

Ali, parkinson hastalığına rağmen vefatına kadar ırkçılıkla mücadele etti. Sadece üyesi olduğu siyahi topluma değil, tüm Amerikan halkına ve otoritelere kendini sevdiren Ali, verdiği mücadeleyle takdir topladı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
Dünyanın en ateşli 30 stadı açıklandı!Dünyanın en ateşli 30 stadı açıklandı!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı

Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

Fenerbahçe'de kriz! Takımla idmana çıkmıyor

Fenerbahçe'de kriz! Takımla idmana çıkmıyor

G.Saray'ın eski yengesi, yarı çıplak pozuyla gündem oldu!

G.Saray'ın eski yengesi, yarı çıplak pozuyla gündem oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Efsane isim Muhammed Ali vefatının 4. yılında anılıyor

Muhammed Ali, vefatının 4. yılında anılıyor

EURO 2020: Roma'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak turnuva için rekor bilet talebi

EURO 2020: Roma'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak turnuva için rekor bilet talebi

Gregg Popovich'ten Trump'a ağır eleştiri

Beyni olsa konuşur

Gazi koşusu ne zaman yapılacak?

Gazi Koşusu'nun tarihi belli oldu

Dünyanın en ateşli 30 stadı seçildi! Listede 3 Türk stadı var...

Dünyanın en ateşli 30 stadı açıklandı!

Formula 1'de takvim açıklandı!

Formula 1'de takvim açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.