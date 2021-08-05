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  4. Efsane isim Valentino Rossi, sezon sonunda emekli oluyor!

Efsane isim Valentino Rossi, sezon sonunda emekli oluyor!

05.08.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 kez dünya şampiyonu olan "Doktor" lakaplı Rossi, MotoGP tarihinin en çok yarış kazanan sporcusu unvanını elinde tutuyor.

Efsane isim Valentino Rossi, sezon sonunda emekli oluyor!

İtalyanların dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü Valentino Rossi, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

MotoGP'de 7 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan "Doktor" lakaplı Rossi, 1996 yılında 125cc ile başlayan kariyerine, 2000 yılından itibaren MotoGP'de devam etti.

MotoGP'de toplam 366 yarışa çıkan 42 yaşındaki İtalyan sürücü, en çok yarış kazanan pilot unvanını elinde bulunduruyor.

Kazandığı 89 grand prix ile bu alanda lider olan Rossi'yi 68 yarış birinciliği ile vatandaşı Giacomo Agostini, 57 zaferle de İspanyol Marc Marquez izliyor.

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