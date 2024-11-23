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Efsane isimler kadrodaydı! O dizinin ismi değişti! Şaşırtan gelişme...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.11.2024 13:11
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İsmail Hacıoğlu, Aytaç Şaşmaz ve Simay Barlas'ın başrolü paylaştığı Şehrazat dizisi, seyirci karşısına çıkmak için gün sayarken diziyle ilgili şaşırtan bir değişiklik yapıldı. Yeni tanıtımda dizinin isminin değiştirildiği görüldü.

Efsane isimler kadrodaydı! O dizinin ismi değişti! Şaşırtan gelişme...

İsmail Hacıoğlu, Aytaç Şaşmaz ve Simay Barlas gibi başarılı isimlerin yer aldığı Şehrazat dizisi haftalar önce çekimlere başlamıştı. OGM Pictures yapımcılığını üstlendiği ve Çağrı Vila Lostuvalı'nın yönetmen koltuğunda oturacağı diziyle ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı.

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BAŞLAMADAN İSMİ DEĞİŞTİ!

Dönem dizisi olarak seyirciyle yakında buluşacak olan dizinin ismi başlamadan değişti. Şehrazat ve Ferhat'ın aşk hikayesinin anlatıldığı, 1970 ve 1980'li yılların karanlık dönemlerinin de ele alınacağı dizinin tanıtımında yeni ismin "Sen Ağla İstanbul" olarak değiştirildiği görüldü.

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SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tıp fakültesinde okuyan, güçlü ve umut dolu bir genç kadın olan Şehrazat, hayatını sevdiği adam Ferhat’la paylaşacağı mutlu bir gelecek hayaliyle yaşamaktadır. Ancak bu hayaller, Ferhat’ın suçsuz yere bir cinayetten idama mahkûm edilmesiyle kabusa dönüşür. Tüm çabalarına rağmen sevgilisinin masumiyetini kanıtlamak için elinden bir şey gelmeyen Şehrazat, çaresiz bir şekilde İstanbul’un karanlık dünyasında nüfuz sahibi olan Büyükbey’e başvurur.

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Büyükbey, İstanbul’un yeraltı dünyasında sözü geçen, adaleti kendi yöntemleriyle sağlayan tehlikeli bir adamdır. Şehrazat, sevdiği adamı kurtarmak için onun yardımı karşılığında ağır bir bedel ödemeye razı olur. Ancak Büyükbey ile yaptığı bu anlaşma, Şehrazat’ın hayatını kökünden değiştirecek ve onu bambaşka bir dünyaya sürükleyecektir.

Şehrazat, bir yandan Ferhat’ı kurtarmak için savaş verirken, diğer yandan karanlık ve tehlikeli bir dünyada hayatta kalmayı öğrenmek zorundadır. Bu süreçte masum bir genç kadın olan Şehrazat, hem kendi gücünü keşfeder hem de adaletin gerçek anlamını sorgulamaya başlar. Ferhat’ın masumiyetini kanıtlama çabası, Şehrazat’ı kendisiyle ve çevresiyle yüzleşmeye zorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Simay Barlas
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