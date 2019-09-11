Mynet Trend

Efsanevi Face/Off filmi yeniden çekiliyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 11.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

90’lı yılların unutulmayan aksiyon yapımlarından Nicolas Cage ve John Travolta’nın boşrolünde olduğu Face/Off (Yüz/Yüze) filmi yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor.

Nicolas Cage ve John Travolta’nın boşrolünde olduğu Face/Off filmi yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dış basında paylaşılan haberlere göre 1997’de John Woo tarafından çekilen ve ülkemizde Yüz Yüze adıyla vizyona giren Face/Off filmi yakın zaman içerisinde yeninden beyaz perdeye aktarılacak. Face/Off (Yüz/Yüze), birbirleriyle yüzlerini değiştiren bir terörist ve bir FBI ajanının aksiyon dolu hikayesini anlatıyor.

Paramount Pictures’ın yeniden beyaz perdeye uyarlamak istediği yapımın senaryosunu 22 Jump Street ve The Cloverfield Paradox gibi filmlerde imzası bulunan Oren Uziel kaleme alacak. Nicolas Cage ve John Travolta’nın filmde olmayacağına kesin gözle bakılırken, başrolleri kimlerin paylaşacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Marvel’ın Disney’e geçişinin ardından sektörü domine eden Disney’e karşı atak yapmaya hazırlanan Paramount ise; Face/Off’un başarılı olması halinde haklarına sahip olduğu Grease ve Forrest Gump gibi klasikleri yeniden çekmek için hazır bir şekilde bekliyor.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Rambo bir kez daha mücadeleye hazırRambo bir kez daha mücadeleye hazır
Margot Robbie, Tank Girl ile çıtasını yükseltmeyi hedefliyorMargot Robbie, Tank Girl ile çıtasını yükseltmeyi hedefliyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nicolas Cage John Travolta Face/Off

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife bikinili fotoğrafını paylaştı

Gelin adayı Hanife bikinili fotoğrafını paylaştı

Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

Bu fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!

Bu fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Rambo: Son Kan" filminden bir poster daha geldi

Rambo bir kez daha mücadeleye hazır

Margot Robbie, Tank Girl ile çıtasını yükseltmeyi hedefliyor

Margot Robbie, Tank Girl ile çıtasını yükseltmeyi hedefliyor

Sophie Turner’ın Game of Thrones’taki dublörü konuştu: 'Joe Jonas beni öpmeye çalıştı'

'Eşi beni öpmeye çalıştı'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a iki yeni oyuncu daha katıldı! EDHO 5. sezon ne zaman başlıyor?

Fenomen diziye iki yeni oyuncu daha katıldı!

Peter Capaldi, The Suicide Squad kadrosuna katıldı

Doctor Who, Gerçek Kötüler’e katıldı!

Marvel aradığı ismi buldu: Hailee Steinfeld

Marvel aradığı ismi buldu: Hailee Steinfeld

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.