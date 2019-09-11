Efsanevi Face/Off filmi yeniden çekiliyor

Nicolas Cage ve John Travolta’nın boşrolünde olduğu Face/Off filmi yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dış basında paylaşılan haberlere göre 1997’de John Woo tarafından çekilen ve ülkemizde Yüz Yüze adıyla vizyona giren Face/Off filmi yakın zaman içerisinde yeninden beyaz perdeye aktarılacak. Face/Off (Yüz/Yüze), birbirleriyle yüzlerini değiştiren bir terörist ve bir FBI ajanının aksiyon dolu hikayesini anlatıyor.

Paramount Pictures’ın yeniden beyaz perdeye uyarlamak istediği yapımın senaryosunu 22 Jump Street ve The Cloverfield Paradox gibi filmlerde imzası bulunan Oren Uziel kaleme alacak. Nicolas Cage ve John Travolta’nın filmde olmayacağına kesin gözle bakılırken, başrolleri kimlerin paylaşacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Marvel’ın Disney’e geçişinin ardından sektörü domine eden Disney’e karşı atak yapmaya hazırlanan Paramount ise; Face/Off’un başarılı olması halinde haklarına sahip olduğu Grease ve Forrest Gump gibi klasikleri yeniden çekmek için hazır bir şekilde bekliyor.



