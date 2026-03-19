Efsanevi radyocunun acı yayını! Yemek yiyemiyordu: Kanser çıktı

Canlı yayında kanser olduğunu açıklayan 69 yaşındaki radyo sunucusu Kelly, dinleyicilerini hem şaşırttı hem duygulandırdı. Yemek borusu kanserine yakalandığını söyleyen ünlü isim, zorlu bir tedavi sürecine gireceğini duyurdu.

Çiğdem Berfin Sevinç

Ünlü radyo sunucusu Kelly, canlı yayında yaptığı açıklamayla dinleyicilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. 69 yaşındaki sunucu, yemek yerken yaşadığı sorun nedeniyle doktora gittiğini ancak beklemediği bir teşhis aldığını duyurdu.

“BEN HASTA BİR ADAMIM”

Kelly, program sırasında yaptığı konuşmada “Ben hasta bir adamım” diyerek yemek borusu kanserine yakalandığını açıkladı. Başta basit bir reflü sorunu olduğunu düşündüğünü söyleyen sunucu, yapılan kontroller sonrası kanser teşhisi aldığını belirtti.

“YAYILMADI” AMA ZORLU SÜREÇ BAŞLIYOR

Ünlü isim, yapılan testlerde hastalığın vücuduna yayılmadığının tespit edildiğini ancak önünde uzun ve zorlu bir tedavi süreci olduğunu ifade etti. Kelly, tedavi kapsamında kemoterapi ve ameliyat geçireceğini açıkladı.

Tedavi sürecinde zaman zaman programlarına ara verebileceğini belirten Kelly, buna rağmen mikrofon başına dönmek istediğini söyledi. Uzun yıllardır talkSPORT’ta çalışan sunucu, dinleyicilerinden destek ve dua istedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya fenomenini valize koyup canlı canlı gömmüş!Sosyal medya fenomenini valize koyup canlı canlı gömmüş!
Ücretsiz temizlik yaparak milyoner oldu!Ücretsiz temizlik yaparak milyoner oldu!

En Çok Okunan Trend Haberler
Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

HSK Kararnamesi yayımlandı: 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK Kararnamesi yayımlandı: 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

OnlyFans’tan servet kazanmıştı! Şimdi ise...

OnlyFans’tan servet kazanmıştı! Şimdi ise...

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

