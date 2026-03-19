Efsanevi radyocunun acı yayını! Yemek yiyemiyordu: Kanser çıktı

Ünlü radyo sunucusu Kelly, canlı yayında yaptığı açıklamayla dinleyicilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. 69 yaşındaki sunucu, yemek yerken yaşadığı sorun nedeniyle doktora gittiğini ancak beklemediği bir teşhis aldığını duyurdu.

“BEN HASTA BİR ADAMIM”

Kelly, program sırasında yaptığı konuşmada “Ben hasta bir adamım” diyerek yemek borusu kanserine yakalandığını açıkladı. Başta basit bir reflü sorunu olduğunu düşündüğünü söyleyen sunucu, yapılan kontroller sonrası kanser teşhisi aldığını belirtti.

“YAYILMADI” AMA ZORLU SÜREÇ BAŞLIYOR

Ünlü isim, yapılan testlerde hastalığın vücuduna yayılmadığının tespit edildiğini ancak önünde uzun ve zorlu bir tedavi süreci olduğunu ifade etti. Kelly, tedavi kapsamında kemoterapi ve ameliyat geçireceğini açıkladı.

Tedavi sürecinde zaman zaman programlarına ara verebileceğini belirten Kelly, buna rağmen mikrofon başına dönmek istediğini söyledi. Uzun yıllardır talkSPORT’ta çalışan sunucu, dinleyicilerinden destek ve dua istedi.