Yapay zeka dünyanın en yaşanabilir 10 şehrini seçti! Türkiye'den o şehir listeye girdi

Yapay zekadan dünyanın en yaşanabilir 10 şehrini sıralamasını istedik ve listeye Türkiye’den de bir şehri dahil etmesini talep ettik. Ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekici oldu. Dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında yer alan Türkiye’den o il ise birçok kişi için sürpriz niteliği taşıdı.
Yıllardır listenin bir numarasına abone olan Viyana, yapay zeka analizlerinde de kusursuz bir performans sergiledi. Şehrin barınma maliyetlerinin dengeli oluşu, devasa yeşil alanları ve her köşeye ulaşan toplu taşıma ağı, onu listenin mutlak lideri yapıyor.
Sürdürülebilirlik denince akla gelen ilk yer olan Kopenhag, özellikle bisiklet kullanım oranı ve çevre dostu politikalarıyla öne çıkıyor. Yapay zeka, şehrin "mutluluk endeksi" ile iş-yaşam dengesi arasındaki korelasyonu en yüksek puanla ödüllendirdi.
Ekonomik istikrar ve yüksek maaş standartları Zürih'i vazgeçilmez kılıyor. Ancak sadece para değil; göl kenarındaki yaşam, güvenlik ve dakik işleyen sistem, şehri modern bir ütopya haline getiriyor.
Doğa ile metropol hayatının en iyi harmanlandığı yerlerden biri olan Vancouver, temiz havası ve kültürel çeşitliliği ile listeye girdi. Sağlık sistemindeki dijitalleşme hızı, yapay zekanın dikkatini çeken en önemli detaylardan biri oldu.
Alman disiplininin estetikle buluştuğu Münih, özellikle teknoloji istihdamı ve suç oranlarının düşüklüğü ile parlıyor. Şehir, yüksek yaşam maliyetine rağmen sunduğu güvenli ortamla bu sıralamayı hak ediyor.
Eğitim kalitesi ve sağlık hizmetlerindeki inovasyon, Melbourne'ü Güney Yarımküre'nin incisi yapıyor. Yapay zeka, şehrin sunduğu "açık hava yaşam kültürü"nü yüksek puanlarla destekledi.
Asya'nın en yaşanabilir şehri olarak öne çıkan Osaka, geleneksel kültürle yüksek teknolojiyi aynı potada eritiyor. Şehrin gastronomi zenginliği ve toplu taşıma kusursuzluğu, onu global bir model haline getiriyor.
Uluslararası diplomasi ve finansın merkezi olan Cenevre, sakinliği ve doğasıyla dikkat çekiyor. Veriler, şehrin kişi başına düşen refah seviyesinin dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu gösteriyor.
Listenin en büyük sürprizi kuşkusuz Türkiye'den geldi. Yapay zeka; İstanbul veya Ankara yerine Eskişehir'i yaşanabilirlik kriterlerinde ön sıraya taşıdı. İşte Eskişehir’in bu listede yer almasını sağlayan o çarpıcı veriler:
Kentleşme başarısı: Porsuk Çayı çevresindeki düzenlemeler ve geniş yaya bölgeleri, Avrupa standartlarında bir şehir mimarisi sunuyor.
Güvenlik ve huzur: Verilere göre Eskişehir, Türkiye’nin suç oranı en düşük ve "güven hissi" en yüksek şehirlerinden biri.
Öğrenci dostu ve dinamik: Üniversitelerin şehre kattığı kültürel dinamizm ve sosyal imkanların erişilebilirliği, yaşam kalitesini yukarı çekiyor.
Sürdürülebilir ulaşım: Tramvay ağı ve bisiklet yolları, karbon ayak izini düşüren unsurlar olarak yapay zekanın algoritmasına takıldı.
Doğal güzellikleri ve izolasyonun getirdiği güvenlik avantajıyla Auckland, modern dünyanın stresinden kaçmak isteyenler için son durak.
Yapay zeka sadece mevcut rakamlara bakmıyor; aynı zamanda sosyal medya verileri, belediye yatırımları ve geleceğe yönelik iklim değişikliği projeksiyonlarını da analiz ediyor. Eskişehir gibi şehirlerin listede yer bulması, "megakent" karmaşasından kaçıp "akıllı ve huzurlu kent" modellerine olan küresel yönelimin bir kanıtı olarak görülüyor.
