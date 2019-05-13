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Eftalya Fettahoğlu 'Benimle Söyle' yarışmasına damga vurdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2019 14:22 | Son Güncelleme

Yeni başlayan 'Benimle Söyle' yarışmasına tarzı ve sesiyle dikkat çeken Eftalya Fettahoğlu damga vurdu. Sergilediği yüksek performansla birbirinden ünlü jüri üyelerini adeta büyüledi.

Eftalya Fettahoğlu, ünlü şarkıcı Mor Karbasi ile özdeşleşen Judia şarkısının girişiyle başladığı performansıyla ekran başındakileri ve jüriyi bir anda kendine bağladı.

Müzik eleştirmeni Melihat Gülses dahil onlarca jüri üyesini etkileyen Eftalya Fettahoğlu, bütün rakiplerini geride bırakarak haftanın birincisi oldu.

Farklı tarzı ve güçlü sesiyle ilk haftadan favori yarışmacı olarak görülen Fettahoğlu, Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nden 2012 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne başlayan Fettahoğlu 2017 yılında ise bu bölümden mezun oldu.

Amatör olarak birçok platformda müzik performansını sergileyen Fettahoğlu, 2018 yılında ise Serhan Emirmiran ile evlendi.

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Benimle Söyle Eftalya Fettahoğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bunları gördükçe var ya İslamdan Müslümanlıktan soğu yorum
Sesin on numara da , o kıyafetindeki rüküşlük ne be ablacım , sade şık birşeyler giysene , aynaya iç bakmıyormusun? gözlerim kanadı.
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