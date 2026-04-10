Ege Denizi'nde 2 bin yıllık bilgisayar bulundu! Sırrı sonunda çözüldü

İşte Ege Denizi’nin maviliklerinden çıkan bu teknolojik mucizenin şaşırtıcı hikayesi ve bilim insanlarının çözdüğü o büyük sır.

EGE DENİZİ'NDE BİR HAZİNE: ANTİKİTERA DÜZENEĞİ NEDİR?

1901 yılında, Yunanistan’ın Antikitera adası açıklarında bir sünger avcısı tarafından tesadüfen bulunan bir gemi enkazı, tarihin akışını değiştirecek bir keşfe ev sahipliği yapıyordu. M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen bu enkazdan çıkarılan paslanmış, birbirine geçmiş bronz dişliler, başlangıçta sıradan bir parça sanılsa da aslında insanlık tarihinin bilinen en eski karmaşık makinesiydi.

Antikitera Düzeneği, Roma Cumhuriyeti döneminde inşa edilmiş, astronomik konumları ve tutulmaları yıllar öncesinden tahmin edebilen devrim niteliğinde bir hesaplama aracıdır. Ancak cihazın tam olarak hangi prensiple çalıştığı, onlarca yıl boyunca bir muamma olarak kaldı.

UZAY BİLİMİYLE ÇÖZÜLEN ANTİK GİZEM

Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü son çalışmalar, bu antik cihazın sırrını çözmek için beklenmedik bir yönteme başvurdu: Yerçekimi dalgaları analizi. Bilim insanları, karadeliklerin çarpışmasıyla oluşan uzay-zaman dalgalanmalarını incelemek için kullanılan "Bayesian" istatistiksel yöntemlerini Antikitera’ya uyguladı.

Bu ileri teknoloji sayesinde, cihazın üzerindeki kalıntılar milimetrik olarak incelendi. Araştırma sonucunda, mekanizmanın üzerinde yer alan ve takvim halkası olduğu düşünülen bölümde 354 ile 355 arasında delik bulunduğu tespit edildi. Bu sayı, antik dünyada kullanılan ay takvimi ile tam olarak örtüşüyor.

Araştırmanın en çarpıcı detaylarından biri, antik Yunan zanaatkarlarının sahip olduğu inanılmaz teknik beceri. Analizlere göre, halka üzerindeki her bir delik sadece 0.028 mm gibi saç teli inceliğinde bir hata payıyla yerleştirilmiş. Bu, günümüzden 2 bin yıl önce yaşamış mühendislerin, o dönem için imkansız görünen bir ölçüm ve el işçiliği hassasiyetine sahip olduğunu kanıtlıyor.

Araştırmacılar Graham Woan ve Joseph Bayley, bu bulguların antik Yunan dünyasındaki teknolojik gelişmişliğin sanılandan çok daha ileri düzeyde olduğunu vurguluyor. Mekanizmanın tasarımında ünlü matematikçiler Arşimet veya Hipparkos’un parmağı olabileceği teorisi ise güncelliğini koruyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Antikitera Düzeneği’nin bir ay takvimi olduğunun kesinleşmesi, sadece tarihsel bir bilgi değil; aynı zamanda insanın evreni anlama çabasının ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. Bu cihaz; Modern bilgisayar biliminin temellerinin binlerce yıl önce atıldığını, Ege Denizi'nin sadece bir ticaret rotası değil, bir teknoloji köprüsü olduğunu, Antik mühendisliğin günümüz teknolojisiyle bile hala şaşırtıcı sonuçlar verebildiğini kanıtlıyor.

Bugün Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen bu "antik bilgisayar", insan zekasının sınır tanımadığının en somut kanıtı olarak ziyaretçilerini bekliyor. Ege Denizi'nin karanlık sularından gelen bu ses, geçmişin geleceğe nasıl ışık tuttuğunu bir kez daha hatırlatıyor.