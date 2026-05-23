The Late Show ekranlara veda etti: Trump’tan olay paylaşım!

ABD’nin en uzun soluklu gece kuşağı programlarından The Late Show final yaparak ekran macerasını noktaladı. Sunucu Stephen Colbert’in vedası televizyon dünyasında geniş yankı uyandırırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

Amerikan televizyon tarihinin en bilinen gece programlarından biri olan The Late Show yıllar sonra ekranlara veda etti. Programın sunucusu Stephen Colbert, final bölümünde izleyicilere duygusal bir konuşmayla veda etti.

Programın sona ermesinin ardından Donald Trump, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump paylaşımında, gece kuşağı televizyon sunucularını hedef alarak 'yeteneği olmayan' isimlerin ekranlardan silinmeye başladığını savundu.

ÜNLÜ SUNUCUYU ÇÖPE ATTI

ABD Başkanı daha sonra yapay zekâ ile hazırlanmış bir video da paylaştı. Videoda, Stephen Colbert’in çöp kutusuna atıldığı ve ardından Trump’ın dans ettiği görüntüler yer aldı. Söz konusu video, Beyaz Saray’ın resmî sosyal medya hesabında da paylaşıldı.

Final bölümünde ise televizyon ve müzik dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Paul McCartney’in yanı sıra Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers ve Ryan Reynolds da programa katıldı.

Programın sonunda seyircilere teşekkür eden Colbert, uzun süre ayakta alkışlandı. Final bölümü 6,74 milyon izleyiciye ulaşarak Colbert döneminin en çok izlenen normal hafta içi yayını oldu.

Öte yandan Colbert’ın programdan ayrılığının arkasında siyasi baskı olduğu yönünde iddialar da gündeme geldi. Kanal yönetimi ise kararın ekonomik nedenlerle alındığını açıkladı. Buna rağmen programın hâlâ ABD gece kuşağının en etkili yapımlarından biri olduğu değerlendiriliyor.

