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  4. Ege Kökenli göğüs dekolteli tarzıyla ilgi odağı oldu! Yatak paylaşımına beğeni yağdı

Ege Kökenli göğüs dekolteli tarzıyla ilgi odağı oldu! Yatak paylaşımına beğeni yağdı

06.01.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Ege Kökenli, bu defa yatak pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Ege Kökenli'nin dekolteli stiline yorum yağdı.

Ege Kökenli göğüs dekolteli tarzıyla ilgi odağı oldu! Yatak paylaşımına beğeni yağdı

Ekranların sevilen oyuncusu Ege Kökenli, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla ilgi odağı oldu.

Ege Kökenli yataktan göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri sessiz kalamadı

Ege Kökenli'nin paylaşımına ''Sana kırmızı çok yakışıyor'' ve ''Her zaman daha güzel'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Ege Kökenli yataktan göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri sessiz kalamadı

İsrailli iş insanı Lior Ahituv ile evli olan Ege Kökenli, aşk karelerini de sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Ege Kökenli yataktan göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri sessiz kalamadı

Kırklareli'de doğan Ege Kökenli, Fransız Lisesi'nde okumak için İstanbul'a yerleşmişti. Lisenin tiyatro ekibinde yer alan yıldız, sonrasında Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Ege Kökenli yataktan göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri sessiz kalamadı

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nı bitiren Ege Kökenli, yakın zamanda Hava Muhalefeti filminde Gözde karakterini canlandıracak.

Ege Kökenli yataktan göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri sessiz kalamadı

Ege Kökenli yataktan göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri sessiz kalamadı


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