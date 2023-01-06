Ege Kökenli göğüs dekolteli tarzıyla ilgi odağı oldu! Yatak paylaşımına beğeni yağdı

Ekranların sevilen oyuncusu Ege Kökenli, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla ilgi odağı oldu.

Ege Kökenli'nin paylaşımına ''Sana kırmızı çok yakışıyor'' ve ''Her zaman daha güzel'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

İsrailli iş insanı Lior Ahituv ile evli olan Ege Kökenli, aşk karelerini de sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Kırklareli'de doğan Ege Kökenli, Fransız Lisesi'nde okumak için İstanbul'a yerleşmişti. Lisenin tiyatro ekibinde yer alan yıldız, sonrasında Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nı bitiren Ege Kökenli, yakın zamanda Hava Muhalefeti filminde Gözde karakterini canlandıracak.



