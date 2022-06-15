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Ege Kökenli mini elbisesiyle Instagram'ı salladı! "Bu ne güzellik"

15.06.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında yayınlanan Kalp Atışı dizisinde hayat verdiği Doktor Bahar Tunç rolüyle akıllara kazınan Ege Kökenli, pozlarıyla Instagram'ı sallıyor. Mini, parıltılı elbisesiyle poz veren Ege Kökenli, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Ege Kökenli mini elbisesiyle Instagram'ı salladı! "Bu ne güzellik"

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ege Kökenli'nin Instagram'da kendisine hayran bir kitlesi bulunuyor. Pozlarıyla takipçilerinden oldukça ilgi gören Kökenli, son paylaşımıyla takipçilerine, "Bu ne güzellik" dedirtti.

MİNİ ELBİSELİ POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da 2.7 milyon takipçiye ulaşan Ege Kökenli, mini elbiseli pozuyla takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Oyuncu Ege Kökenli mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Kökenli, birbirinden iddialı pozlarını hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Oyuncu Ege Kökenli mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

29 yaşındaki Kökenli sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.

Oyuncu Ege Kökenli mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Eğitimini Haliç Üniversitesi konservatuvar bölümünde tamamlayan Kökenli, ilk televizyon deneyimini 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım dizisi ile edindi.

Oyuncu Ege Kökenli mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

En İyi Arkadaşım, Güneşin Kızları, Kalp Atışı, Benim Tatlı Yalanım, Kefaret gibi projelerde yer aldı.

Oyuncu Ege Kökenli mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Oyuncu Ege Kökenli mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Oyuncu Ege Kökenli mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

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Ege Kökenli
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