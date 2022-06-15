Ege Kökenli mini elbisesiyle Instagram'ı salladı! "Bu ne güzellik"

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ege Kökenli'nin Instagram'da kendisine hayran bir kitlesi bulunuyor. Pozlarıyla takipçilerinden oldukça ilgi gören Kökenli, son paylaşımıyla takipçilerine, "Bu ne güzellik" dedirtti.

MİNİ ELBİSELİ POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da 2.7 milyon takipçiye ulaşan Ege Kökenli, mini elbiseli pozuyla takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Kökenli, birbirinden iddialı pozlarını hesabından paylaşmaya devam ediyor.

29 yaşındaki Kökenli sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.

Eğitimini Haliç Üniversitesi konservatuvar bölümünde tamamlayan Kökenli, ilk televizyon deneyimini 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım dizisi ile edindi.

En İyi Arkadaşım, Güneşin Kızları, Kalp Atışı, Benim Tatlı Yalanım, Kefaret gibi projelerde yer aldı.





