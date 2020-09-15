"Ege Üniversitesi Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi" törenle açıldı

Ege Üniversitesi Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezinin açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak, gençlerimizin bilim üretme ve bilime katkı sağlama süreçleriyle daha çok bütünleşmesini sağlayacak tüm çabalara destek olmaya devam edeceğiz. Merkezimiz, bilime ışık olacak projeler üretecek" dedi. Araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda çeşitli politikalar geliştirip yol haritasını çizen Ege Üniversitesi (EÜ), çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak alt yapısını sürekli güncellemeye devam ediyor. Üniversitenin akademik kadrosunun desteğiyle araştırma yapmaya hevesli öğrencilerin; güncel toplumsal sorunlara duyarlı, bu sorunlara yönelik bilimsel kanıtlara dayalı çözümler geliştirebilecek bilim insanları olmaları için eğitim ve danışmanlık hizmetlerini düzenlemek ve araştırmacı alt yapısını güçlendirmek amacıyla kurulan Ege Üniversitesi Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknoloji Transfer Ofisinde (EBİLTEM-TTO), düzenlenen törene; Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın yanı sıra EÜ senato üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sağlık, fen, eğitim, sosyal bilimler ve mühendislik alanlarında bilimsel düşünce alt yapısının desteklenmesi, araştırma tasarlama, proje yazma, bilimsel yayın üretme, araştırma-geliştirme ürünlerinin sektörel olarak desteklenmesi ve başlangıç aşamasında girişimcilik eğitimleri verilmesi planlanan merkez, EBİLTEM-TTO çatısı altında UZEM ve EGESEM iş birliği ile hizmet verecek. Açılışta konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Bölgesinin ilk üniversitesi olarak kurulan üniversitemiz, 65 yıldır bilimin ve ülkemizin gelişmesinde aktif rol oynuyor. Özellikle son 3 yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz çalışmalarla, üniversitemizdeki bilim atmosferi ve bilimsel altyapı önemli ölçüde kuvvetlendi. Bugün Ege Üniversitesi; artan yayın, proje ve patent sayılarıyla araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biliyoruz ki bilim dünyasında elde ettiğimiz bu başarının sürdürülmesinde akademisyenlerimizin azim ve iradeleri kadar, öğrencilerimizin katkısı da önemli bir paya sahip. Bilim üretme ve bu bilimi toplumla buluşturma amacıyla ilerlediğimiz zirve yolculuğunda, öğrencilerimizin de aktif rol alması bizler için çok kıymetli” diye konuştu.

"Araştırma kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz"

Ege Üniversitesinde, öğrencilerin bilimsel çabalara aktif katılım sağladığı, multidisipliner ve disiplinler arası araştırma kültürünün giderek yaygınlaştığı bir atmosferin hâkim olmasını istediklerini ifade eden Rektör Budak, "Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi, görmek istediğimiz bu tabloyu önemli ölçüde destekleyecek bir proje. Merkezimiz, toplumsal ve küresel sorunlara yönelik bilimsel çözümler üretebilecek nitelikli bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca merkezimiz, bilime ışık olacak projeler üretecek. Bilimsel bilgiyi üretme, geliştirme ve toplumun faydasına sunma arayışında olan tüm lisansüstü ile üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimiz; merkezimizin olanaklarından faydalanabilecekler. Böylece hem üniversitemizde yürütülen bilimsel çalışmalara yeni bir ivme kazandıracak hem de mezun profilimizi daha da güçlendirmiş olacağız. Bilgiye susamış, öğrenme isteği yüksek öğrencilerimiz, alanında uzman öğretim üyelerimiz tarafından verilecek eğitimler ile sahip oldukları potansiyeli, bir adım ileri taşıyacaklar. Bilimsel etik, hipotez kurma, girişimcilik, proje yazma ve yürütme gibi konularda verilecek eğitimler ve birebir danışmanlık hizmetleri ile öğrencilerimiz bilimsel araştırma sürecinin tüm aşamaları hakkında yetkinlik kazanacak" dedi.

Rektör Budak, şöyle devam etti:

"Tüm fakültelerimize açık olması planlanan eğitimler, içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle bir süre EBİLTEM, EGESEM ve UZEM iş birliği ile çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Eğitim-öğretim koşullarımızın pandemi etkisinden çıkmasıyla birlikte ise merkezimizin hizmetlerini öğrencilerimizle doğrudan buluşturabileceğiz. Ege Üniversitesi olarak, gençlerimizin bilim üretme ve bilime katkı sağlama süreçleriyle daha çok bütünleşmesini sağlayacak tüm çabalara destek olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, Merkezimizin oluşum sürecinde destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyor, merkezin üniversitemiz, gençlerimiz ve bilim dünyası için hayırlı olmasını diliyorum."

