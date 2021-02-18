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Ege Üniversitesinde Türk Halk Oyunları için doktora programı açıldı

18.02.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Ege Üniversitesinde Türk Halk Oyunları için doktora programı açıldı

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesinde (EÜ) Türk Halk Oyunları alanında akademik eğitim vermek üzere doktora programı uygulamaya kondu.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı açıklamada Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Oyunları Anabilim Dalı Türk Halk Oyunları Doktora Programı'nın, Türkiye'de dans üzerine açılan ilk doktora programı olduğunu ifade etti.

Türkiye'de dans doktora programı olmadığını, dans konusunda eğitim alan akademisyenlerin doktora eğitimlerinde zorunlu olarak farklı disiplinlere yöneldiğini ifade eden Budak, doktora programının, dans konusu üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamış bilim insanlarının akademik alanda ilerlemesine olanak sağlayacağını kaydetti.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin de görsel ve sahne sanatlarının önemli bir dalı haline dönüşen etnokoreoloji bilimi alanında dansçı, bilim insanı, eğitmen, araştırmacı, eleştirmen olarak görev alacak uzmanlara gereksinim duyulduğunu aktardı.

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