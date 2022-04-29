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Ege ve Marmara adaları bayramı hareketli geçirecek

29.04.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatili öncesi doğa ve deniz turizminin önemli duraklarını barındıran Marmara ve Kuzey Ege adalarındaki rezervasyonlarda artış yaşanıyor - Cunda, Bozcaada, Gökçeada, Marmara ve Avşa adaları Ramazan Bayramı'nda on binlerce tatilciyi konuk edecek

ÇANAKKALE/BALIKESİR (AA) - BURAK AKAY - MİRAÇ KAYA - Türkiye'nin önemli doğa ve deniz turizmi merkezlerinden Marmara ve Kuzey Ege adalarının, bu yıl Ramazan Bayramı tatilini yüzde 100 doluluk oranıyla geçirmesi bekleniyor.

Ünlü filozof ve tarihçi Herodot'un "Tanrı, insanlar uzun ömürlü olsunlar diye Bozcaada'yı yaratmış." dediği turistik ada, hem tarih ve kültür hem de deniz turizmi açısından önemli potansiyeli barındırıyor.

Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Gökçeada ise yaz aylarında rüzgar sörfü tutkunlarının mekanı haline geldi. Halen Türk ve Rum nüfusunun yaşadığı köylerde ise geleneksel lezzetler ve ortak kültür ziyaretçilere sunuluyor.

Pazartesi başlayacak Ramazan Bayramı öncesi Marmara ve Kuzey Ege adalarındaki turistik tesislerde rezervasyonlar yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, AA muhabirine, işletme sahipleriyle yaptığı görüşmelere göre Ramazan Bayramı dolayısıyla ciddi bir rezervasyon olduğunu öğrendiğini söyledi.

Ada esnafının turizm gelirinden pay alacak olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Çetin şöyle konuştu:

"Burada iki boyutlu bir durum söz konusu. Birincisi gelen misafirlerimizin memnuniyeti, ikincisi ise buraya yatırım yapan yatırımcılarımızın memnuniyeti. Bu konuyla alakalı yatırımcılarımız şu an itibarıyla çok mutlu. Misafirlerimiz de doğru yatırımların karşılığında mutluluğu yakalamış durumdalar. Bu konuda bizim en önemli turizm elçimiz oluyorlar. Gökçeada'nın artık Türkiye'nin 81 vilayetinde tanınan ve herkesin merak ettiği bir turizm lokasyonu haline gelmesine katkı sağlıyorlar."

Bir otelin yöneticisi Mustafa Tınç da Bozcaada'nın her sezon kendi kitlesine sahip olan bir turizm hareketliliğini barındırdığını belirtti.

Bu kitleyi en iyi şekilde ağırladıklarını dile getiren Tınç, "23 Nisan itibarıyla sezonumuz kısmen açıldı. Bu yıl da yine misafirlerimizi bekliyor olacağız. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Belediyemiz tüm altyapı hazırlıklarını yaptı. İşletmelerimiz de sezona hazır durumda. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Kuvvetli ve hareketli bir bayram yoğunluğu bekliyoruz. Bayram rezervasyonlarımız yapıldı. Halen arayan konuklarımız oluyor. Adadaki pek çok mekan şu anda doldu zaten. Bozcaada'mız bayramı en iyi şekilde, misafirlerini en güzel şekilde ağırlayarak geçirecek diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Otel sahiplerinden Burak Aktan ise bayram için önemli bir ilgiyle karşı karşıya olduklarını aktardı.

Bozcaada'nın her geçen yıl artan bir ilgiye sahip olduğunu belirten Aktan, "Bu bizleri çok memnun ediyor. Ramazan Bayramı için de hazırlıklarımız yapıldı. Günler öncesinden konuklarımızın odaları hazırlandı. Bu bayramı da yine güzel bir havada Bozcaada'da geçireceğiz. Tüm konuklarımızı adamıza bekliyoruz." dedi.

Adada kafe ve pansiyon işletmeciliği yapan Gülgün Küpeli de Bozcaada'nın hiçbir güzellik ile kıyaslanamayacağını belirterek "Yazın özellikle çok yoğun oluyoruz. Bu bayram da yoğun olacağı düşüncesindeyim. Ama bana sorsanız ben bile tekrar tekrar Bozcaada'yı tercih ederdim. Gidebileceğim tek yer burası derdik. Çünkü burası çok güzel bir ada." diye konuştu.

- "Bayram tatiliyle sezonu açıyoruz"

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy de yaz sezonuyla ilgili hazırlıkların bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.

Ramazan Bayramı tatilinde adaya ciddi bir ilginin olduğunu anlatan Aksoy, "Avşa adamıza yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi geleceğini yapılan rezervasyon ve koyulan ek seferlerle anlıyoruz. İnşallah adalarımızda bu yıl ciddi anlamda turizm patlaması yaşanacak. Bunun için bütün hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Bayram tatiliyle adalarımızda sezonu açıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı adalarımıza bekliyoruz." dedi.

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