Ege'den Elazığ'daki depremzedelere yönelik yardım kampanyası

İZMİR (AA) - İzmir, Denizli ve Uşak'ta, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyaları başlatılırken, Denizli Valiliği de bölgeye arama kurtarma ekibi gönderdi.

İzmir Adliyesi'nde görevli hakim, cumhuriyet savcısı ve personellerin öncülük ettiği, İzmir Barosu ile diğer adliyelerde görev yapan personelin de destek verdiği bir yardım kampanyası başlatıldı.

Adliyenin ek hizmet binasının zemin katında oluşturulan yardım toplama biriminde 2 Şubat'a kadar her yaş grubuna uygun battaniye, kaban, giysi, kitap, oyuncak gibi ayni yardımlar bir koli içerisinde kabul edilecek.

Toplanan yardımların, ilgili birimlere teslim edilerek bölgeye gönderilmesi sağlanacak.

- Uşak Valiliği'nden 20 bin battaniye

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlattıkları çalışma kapsamında bölgeye acil olarak battaniye gönderdiklerini söyledi.

Uşak Belediyesi, Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Medical Park Uşak Hastanesi'nin katkılarıyla sağlanan battaniyelerin yola çıktığını aktaran Kocabıyık, şunları kaydetti: