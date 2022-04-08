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Ege'nin antik kentleri Japon televizyonunda belgeselle tanıtılacak

08.04.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon gazeteci ve yazar Tachibana'nın 1970'li yıllardaki seyahatini anlatan belgeseli hazırlayan ekip, Aydın'da Apollon Tapınağı, Priene Antik Kenti ve Milet Antik Kenti'nde çekim yaptı - Projenin Avrupa Direktörü Miki Kosugu: - "Japonların çok azı Türkiye'nin bu zenginliği biliyor. Belki bu belgesel, Türkiye'nin kültürel zenginliğini onlara tanıtmak için bir başlangıç olur"

FERDİ UZUN - Japon kamu yayıncısı NHK televizyonu, Denizli ve Aydın'daki antik kentlerde belgesel çekimine başladı.

Hayatını kaybeden Japon gazeteci ve yazar Takashi Tachibana anısına, 1970'li yıllardaki 8 bin kilometrelik seyahatini anlatan belgesel hazırlayan ekip, Aydın'da Apollon Tapınağı, Priene Antik Kenti ve Milet Antik Kenti'nde çalışma yaptı.

Belgesel hakkında AA muhabirine bilgi veren projenin Avrupa Direktörü Miki Kosugu, Tachibana'nın çektiği fotoğrafları ve ayak izlerini takip ettiklerini, Aydın'daki çekimlerin ardından Denizli'de Pamukkale, Hierapolis ve Laodikya antik kentlerine geçeceklerini söyledi.

Türkiye'nin zengin doğal ve kültürel mirasa sahip olduğunu, Japonlara bu mirası göstermeye çalışacaklarını anlatan Kosugu, "Japonların çok azı Türkiye'nin bu zenginliği biliyor. Belki bu belgesel, Türkiye'nin kültürel zenginliğini onlara tanıtmak için bir başlangıç olur." ifadelerini kullandı.

Aydın'a ilk kez geldiğini, gördüğü antik şehirlere hayran kaldığını dile getiren Kosugu, belgesel projesi sonrası bölgeye yeniden gelmeyi planladığını aktardı.

- "Turistlerin sayısında artış olacağını göreceğiz"

Çekimleri organize eden Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı da belgesellerin tanıtımda önemli gücünün olduğunu, daha önce Pamukkale ve Hierapolis'te Discovery Channel için çekim programı yaptıklarını belirtti.

Japon televizyonu NHK'nın etkili bir mecraya yayın yaptığına işaret eden Yardımcı, şu değerlendirmede bulundu:

"1970'li yıllarda ülkemizi gezmek için gelen Japonya'nın ünlü gazetecisi 2 yıl önce vefat etti. Onun anısına televizyon kanalı, belgesel hazırlıyor. Tachibana'nın Türkiye'deki ayak izlerinden gidiyoruz. Japonlar dünyada en çok istenilen, kişi başına çok para harcayan turist grubunda. Bu yıl içerisinde bu program yayınlanacak. Gözle görülür şekilde Japon turistlerin sayısında artış olacağını göreceğiz."

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de kentteki kültürel değerleri tüm dünyaya tanıtma misyonu içerisinde olduklarını, Japonya'daki bir televizyon kanalı için de buradaki değerlerin tanıtılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

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