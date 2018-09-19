Eğer bu hastalığınız varsa aşureden uzak durun!

Sadece bir ay değil sık sık yapmalı

Aşurenin içerisinde bulunan malzemelerdeki vitamin, mineral ve bitkisel protein özellikle çocuklar ve enerjiye ihtiyacı olan bireyler için önemli bir besin kaynağı olduğunu söyleyen Dyt. Rumeysa Çelik, "Hazmetmesi kolay ve hafif bir tatlı olan aşurenin servis öncesi üzerine ceviz, fındık gibi kuruyemişlerin eklenmesi Omega-3 yağı bakımından önemlidir. Yılda sadece bir ay değil, daha sık yapılarak dengeli bir şekilde tüketilebilir. Özellikle çocuklar, gelişim döneminde fazla miktarda enerji tüketmektedir. Aşure, içindeki tahıl ve meyveler enerji eksikliğinin giderilmesini sağlayabilir. Bu anlamda 15 çeşit tahıl, kuru ve yaş meyve, kuru baklagil ve yağlı tohumları içeren aşure vitamin ve mineral deposudur" dedi.

Pek çok vitamini içeriyor

Aşurenin bol posa içeren bir gıda olduğunu vurgulayan Dyt. Rumeysa Çelik, "İçinde baklagil, incir, kuru kayısı gibi bağırsak hareketlerini hızlandıran besinler bulunduğu için kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere iyi gelir. Tamamen tahıl, kurubaklagil ve meyveden hazırlandığı için hiçbir şekilde hayvansal yağ-kolesterol içermez. İçeriğine katılan malzemeler sayesinde aşurede B2, B1, C, A vitamininin yanı sıra bol miktarda demir, çinko, fosfor, kalsiyum ve sodyum vardır. İçinde fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar bulunur. Fındık, ceviz Q-3 başta olmak üzere demir, kalsiyum, E vitamini ve B grubu vitaminleri içerir. Bu yüzden özellikle kalp hastalıklarına yararlı besin öğeleri içerir" diye konuştu.