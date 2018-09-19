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Eğer bu hastalığınız varsa aşureden uzak durun!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.09.2018 10:46 | Son Güncelleme

Nohutu, fasulyesi, kuru meyveleri ve binbir çeşit malzemesiyle sağlık deposu olan aşurenin zamanı geldi. Uzmanlar, vitamin ve minerallerden zengin bu tatlının enerji ihtiyacını karşılarken, zihin yorgunluğuna da iyi geldiğini söylüyor. Zengin malzemelerle yapılan aşure sağlık için çok faydalı bir tatlı olduğunu belirten Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Rumeysa Çelik aşure hakkında önemli bilgiler verdi.

Eğer bu hastalığınız varsa aşureden uzak durun!

Sadece bir ay değil sık sık yapmalı

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Aşurenin içerisinde bulunan malzemelerdeki vitamin, mineral ve bitkisel protein özellikle çocuklar ve enerjiye ihtiyacı olan bireyler için önemli bir besin kaynağı olduğunu söyleyen Dyt. Rumeysa Çelik, "Hazmetmesi kolay ve hafif bir tatlı olan aşurenin servis öncesi üzerine ceviz, fındık gibi kuruyemişlerin eklenmesi Omega-3 yağı bakımından önemlidir. Yılda sadece bir ay değil, daha sık yapılarak dengeli bir şekilde tüketilebilir. Özellikle çocuklar, gelişim döneminde fazla miktarda enerji tüketmektedir. Aşure, içindeki tahıl ve meyveler enerji eksikliğinin giderilmesini sağlayabilir. Bu anlamda 15 çeşit tahıl, kuru ve yaş meyve, kuru baklagil ve yağlı tohumları içeren aşure vitamin ve mineral deposudur" dedi.

Pek çok vitamini içeriyor

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Aşurenin bol posa içeren bir gıda olduğunu vurgulayan Dyt. Rumeysa Çelik, "İçinde baklagil, incir, kuru kayısı gibi bağırsak hareketlerini hızlandıran besinler bulunduğu için kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere iyi gelir. Tamamen tahıl, kurubaklagil ve meyveden hazırlandığı için hiçbir şekilde hayvansal yağ-kolesterol içermez. İçeriğine katılan malzemeler sayesinde aşurede B2, B1, C, A vitamininin yanı sıra bol miktarda demir, çinko, fosfor, kalsiyum ve sodyum vardır. İçinde fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar bulunur. Fındık, ceviz Q-3 başta olmak üzere demir, kalsiyum, E vitamini ve B grubu vitaminleri içerir. Bu yüzden özellikle kalp hastalıklarına yararlı besin öğeleri içerir" diye konuştu.

Zihin yorgunluğuna iyi geliyor

Aşurede nohut, kuru fasulye, bakla ve fındık gibi bitkisel proteinler bulunduğunu anlatan Dyt. Çelik, "Bitkisel protein çocuklar ve yaşlılar için önemlidir. İçeriğinde incir, kayısı, nar ve portakal gibi meyveler olduğu için bol C vitamini ve posa içerir. Tüm bunlar sayesinde aşure zihin yorgunluğuna, kalp hastalıklarına, cilt lekelerine iyi gelmekte ve anne sütünü artırmaya da yardımcı olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kilo problemi ve kronik hastalığı olanlar çok dikkat etmeli!

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Aşurenin yüksek kalori içerdiğinin de altını çizen Dyt. Çelik, şu uyarılarda bulundu:

"Aşure her ne kadar sağlık deposu olsa da fazla tüketimi ciddi tehlikelere yol açabiliyor. 400 kalori ile 1 dilim yaş pasta kadar enerji içeren, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri de benzer olan aşureyi, buna karşın yaş pastadan ayıran içeriğindeki posası. Yine, 90 gramlık 2 dilim baklava 36 gram karbonhidrat içerirken, 110 gramlık 1 kase aşure 62 gram karbonhidrata sahiptir. Bu nedenle kilo problemiyle kronik hastalığı olanlar aşureyi doktor ve diyetisyenlerin önerdiği ölçüde ve şekilde tüketmelidir."

Anne sütünü artırıyor

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Önerilen ölçülerde tüketilen aşurenin birçok faydası bulunduğunu ifade eden Dyt. Çelik, aşurenin faydaları şöyle sıraladı:

"Zihin yorgunluğunu ortadan kaldırır, içindeki yağlı tohumlar kalp sağlığını korur, vitamin ve mineralleriyle cilt lekelerine iyi gelir, anne sütünü artırır, kabızlık ve hazımsızlık sorununu çözer, enerji verir, protein ihtiyacını karşılar."

Aşurenin yüksek karbonhidrat içeriği kandaki şekeri hızlı yükselteceğinden tarçınla birlikte tüketilmesi uyarısında bulunan Çelik, "Aşurenin sadece üzerine eklemek yerine her bir kaşıkta biraz tarçın serpmek şeker kan şekeri dengenizi sağlamak için faydalı olmaktadır. Sütün de içeriğinde karbonhidrat olduğunu unutmadan, ölçüleri abartmadan bir kase tarçınlı bir aşure ile birlikte bir bardak süt içmek aşureyi yedikten sonra kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır. Aşure yapılırken bol miktarda şeker kullanılmaktadır. Aşurenin içindeki kuru meyveler şeker ihtiyacını karşılamaktadır. Yine de bol şekerli seviliyorsa, şeker yerine bal ya da pekmez alternatifi ile bu besinin kalorisi azaltılabilir" ifadelerini kullandı.

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