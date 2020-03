EGİAD, Kovid-19 Kriz Masası kurdu

Dünyayı etkisi altına alan, yüzbinlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüs salgınıyla ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve siyasi partiler mücadelelerine hız kesmeden devam ederken bir adım da EGİAD’dan (Ege Genç İş İnsanları Derneği) geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de hızla yayılan korona virüs salgınına ilişkin Ege Genç İş İnsanları Derneği, üyelerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü desteğe ilişkin bir kriz masası oluşturdu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanlarından oluşan EGİAD Kriz Masası, üyelerinin Kovid-19 kapsamında ihtiyaç duyabileceği sosyo ekonomik süreçlere ilişkin destek ve yönlendirici grup olarak faaliyet gösterecek. Bu kapsamdaki kriz masası, STK tarafından kurulan ilk kriz masası olarak faaliyet gösterecek.

EGİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 Kriz Masasının ayrıntılarına da yer verildi. İlk etapta EGİAD üyelerine gönderilen ve sonrasında basın ile paylaşılan yazılı açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu: “Tüm dünyada yüzbinlerce insanın enfekte olduğu, binlerce kişinin de kaybedildiği bu trajik olay karşısında, modern hayatın tüm yaklaşımlarının çaresiz kaldığını görmekteyiz. Bu salgının sonunda, sosyal ve ekonomik etkilerini de göreceğimiz mutlak bir gerçek. Kovid-19 salgınının, sosyo-ekonomik ayrım yapmadan her insanı enfekte edebileceği gerçeğinin, tüm modern toplumlarının yıllardır daha az gelişmiş kara parçalarında yaşanan trajedilere göstermedikleri müthiş bir endişeye sürüklediğini de üzülerek izliyoruz.”

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğuna da vurgu yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, son gelişmeler ışığında dernek olarak önlemler aldıklarına da dikkat çekerek, “Biz de bu konuda hassasiyet göstererek iki hafta önce derneğimizin fiziki faaliyetlerini askıya aldık ve idari kadromuza evden çalışma imkanı tanıdık. Bu doğrultuda bir ilki daha mecburen de olsa gerçekleştirdik” dedi.

Aslan, tüm toplantıların dijital platforma taşındığına dikkat çeken ve bu süreçteki ilk yönetim kurulu toplantısını pazartesi günü videolu olarak gerçekleştiren derneğin, zorlu süreç bitene kadar üyeleri için gerçekleştireceği tüm bilgilendirme toplantılarının da aynı sistem üzerinden yürütüleceğini kaydederek, “Dernek toplantılarının tamamını dijital ortamlara taşımış bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta ilk dijital komisyon toplantısını gerçekleştireceğiz. Nisan ayında da ilk dijital seminerimizi düzenleyeceğiz. Toplantı ve birlikteliklerimizi dijital ortama taşıyarak ve dernek personelimize uzaktan çalışma imkanı sağlayarak ilk sıradaki görevimizi yerine getirmiş olduk. Bu şekilde dernek üye ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacındayız” dedi.