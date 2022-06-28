Eğik çizgi ve kullanıldığı yerler ile ilgili cümleler: Eğik çizgi nerelerde kullanılır?

Eğik çizginin anlamı, edebiyat ve matematik içerisinde farklılık gösterir. Edebiyat içerisinde kullanılan eğik çizginin birbirinden farklı anlamları bulunur. Sokak ve adres isimlerini belirtirken eğik çizgiden yardım alınır. Aynı kelimenin farklı anlamları arasında eğik çizgi kullanılabilir. Yazılan cümle sonları için olumlu ve olumsuz anlamlar arasında da eğik çizgiden yardım alınır. Örneğin, “Bu hayatta para /sızlık işi çok zor.” cümlesinde iki anlam birden vurgulanır. Edebiyat eserlerinde, bu şekilde farklı anlamlar eğik çizgi ile verilebilir.
Eğik çizginin görevleri edebiyat ve matematik için farklıdır.
Eğik çizginin kullanıldığı yerler arasında matematik de mevcuttur. Matematik derslerinde de sıkça kullanılan eğik çizgi, bölme konularında karşımıza çıkar. Eğik çizgi bölme işareti yerine kullanılır. Sayıların arasına kullanıldığı zaamn bölme işlemi yapılması gerektiği anlaşılır. 20/2=10 işleminde kullanılan eğik çizgi sayesinde, 2 sayısı 20 sayısına bölünür. Bölme işareti yani eğik çizgi, matematik içerisindeki dört temel işlemden biridir. Bu sebeple, eğik çizginin yeri matematik içerisinde oldukça önemlidir.
Aynı zamanda eğik çizgi ile kesirli sayılar ifade edilebilir. Sayının pay kısmı sola, payda kısmı sağa yazılarak eğik çizgi sayesinde ifade edilir. 7/8 örneği, 7 sayısının pay, 8 sayısının payda olduğunu belirtir. Burada eğik çizgi, kesir çizgisi yerine kullanılır. Kesir çizgisiyle aynı anlamı taşıyan eğik çizgi, matematik işlemlerinde pratik yazma dili sağlar. Not alma esnasında, eğik çizgi ile kesirli sayılar hızlıca yazılabilir. Kareleri defter olmadığı durumlarda, eğik çizgi ile kesirleri belirtmek kolay olur.
Eğik çizginin yapımı, diğer noktalama işaretlerine göre farklı olabilir. Dikey olarak çizilen bir çizginin, biraz sağa yatmış hali olarak tanımlanır. Bilinen eğik çizginin aksine, ters eğik çizgi de bulunur. Ters eğik çizgi özellikle bilgisayar programcılığında sıkça kullanılır. Türkçe içerisinde bilinen eğik çizginin kullanılması yeterli olur.
Bilgisayar içerisinde ters eğik çizgi sayesinde aramalar yapılabilir. İstenilen program ve konuma gitmek için ters eğik çizgi kullanılır. Tek eğik çizgi ve çoklu eğik çizgi arasında bile yönlendirme farkı bulunur. Önemli ve yüksek katmandaki dosyalara ulaşmak için iki ters eğik çizgi yeterli olur. Klavye üzerinde, eğik çizgi ve ters eğik çizgiyi bulmak oldukça kolaydır. Klavyede harfler üzerinde bulunan 7 tuşuna shift ile birlikte basıldığında eğik çizgi oluşur.