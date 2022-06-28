Eğik çizgi ve kullanıldığı yerler ile ilgili cümleler: Eğik çizgi nerelerde kullanılır?

Eğik çizginin anlamı, edebiyat ve matematik içerisinde farklılık gösterir. Edebiyat içerisinde kullanılan eğik çizginin birbirinden farklı anlamları bulunur. Sokak ve adres isimlerini belirtirken eğik çizgiden yardım alınır. Aynı kelimenin farklı anlamları arasında eğik çizgi kullanılabilir. Yazılan cümle sonları için olumlu ve olumsuz anlamlar arasında da eğik çizgiden yardım alınır. Örneğin, “Bu hayatta para /sızlık işi çok zor.” cümlesinde iki anlam birden vurgulanır. Edebiyat eserlerinde, bu şekilde farklı anlamlar eğik çizgi ile verilebilir.

Eğik Çizgi Nedir?

Eğik çizginin görevleri edebiyat ve matematik için farklıdır.

Mısraların yan yana yazılması gereken durumlarda, eğik çizgi kullanımı kurtarıcı olur.

Sayfa genişliğinin yetmediği durumlarda, eğik çizgiden yardım alınarak şiirler yan yana yazılabilir.

Sokak isimlerinde 119/21 şeklinde gösterimler yapılabilir. Aynı zamanda bu gösterimler aynı mahalle veya sokak adına bağlı bölgeleri birbirinden ayırır.

Adreslerin bulunması konusunda, yardımcı olarak kolaylık sağlar.

Yazılar içerisinde bir kelimenin farklı iki anlama gelebileceğini vurgulamak için kullanılır.

Bir kelime grubunun hangi anlamda kullanıldığını netleştirmek için tercih edilir.

Edebiyatta/şiirde kullanım örneği ile kullanılmak istenilen anlam açığa çıkarılır. Bu sayede okuyucu, yazarın demek istediğini ayrıntılar sayesinde anlayabilir.

Dil bilgisi derslerinde, eklerin farklı biçimleri üzerinde durmak için eğik çizgiden yardım alınır. –madan /-meden, eklerinin sesli harfleri değiştirilerek gelen ek daha iyi bir şekilde incelenebilir.

Günlük hayatta, gösterilen tarih için gün, ay ve yıl arasında eğik çizgi kullanılır. Bu sayede gün, ay ve yıl karıştırılmadan eğik çizgi ile yazılabilir.

Sayılar yan yana yazıldığı durumlarda bir şey ifade etmeyebilir. Eğik çizgi ile anlatılmak istenilen tarih ortaya çıkarılır.

İnternet dünyasında, eğik çizgi ile site adresleri yazılır. Https: girişinden sonra gelen eğik çizgiden sonra sitenin adı yer alır. Böylece internet adresleri arasında karışıklık yaşanmaz.

Eğik Çizgi Nerelerde Kullanılır?

Eğik çizginin kullanıldığı yerler arasında matematik de mevcuttur. Matematik derslerinde de sıkça kullanılan eğik çizgi, bölme konularında karşımıza çıkar. Eğik çizgi bölme işareti yerine kullanılır. Sayıların arasına kullanıldığı zaamn bölme işlemi yapılması gerektiği anlaşılır. 20/2=10 işleminde kullanılan eğik çizgi sayesinde, 2 sayısı 20 sayısına bölünür. Bölme işareti yani eğik çizgi, matematik içerisindeki dört temel işlemden biridir. Bu sebeple, eğik çizginin yeri matematik içerisinde oldukça önemlidir.

Aynı zamanda eğik çizgi ile kesirli sayılar ifade edilebilir. Sayının pay kısmı sola, payda kısmı sağa yazılarak eğik çizgi sayesinde ifade edilir. 7/8 örneği, 7 sayısının pay, 8 sayısının payda olduğunu belirtir. Burada eğik çizgi, kesir çizgisi yerine kullanılır. Kesir çizgisiyle aynı anlamı taşıyan eğik çizgi, matematik işlemlerinde pratik yazma dili sağlar. Not alma esnasında, eğik çizgi ile kesirli sayılar hızlıca yazılabilir. Kareleri defter olmadığı durumlarda, eğik çizgi ile kesirleri belirtmek kolay olur.

Eğik Çizgi Nasıl Yapılır?

Eğik çizginin yapımı, diğer noktalama işaretlerine göre farklı olabilir. Dikey olarak çizilen bir çizginin, biraz sağa yatmış hali olarak tanımlanır. Bilinen eğik çizginin aksine, ters eğik çizgi de bulunur. Ters eğik çizgi özellikle bilgisayar programcılığında sıkça kullanılır. Türkçe içerisinde bilinen eğik çizginin kullanılması yeterli olur.

Bilgisayar içerisinde ters eğik çizgi sayesinde aramalar yapılabilir. İstenilen program ve konuma gitmek için ters eğik çizgi kullanılır. Tek eğik çizgi ve çoklu eğik çizgi arasında bile yönlendirme farkı bulunur. Önemli ve yüksek katmandaki dosyalara ulaşmak için iki ters eğik çizgi yeterli olur. Klavye üzerinde, eğik çizgi ve ters eğik çizgiyi bulmak oldukça kolaydır. Klavyede harfler üzerinde bulunan 7 tuşuna shift ile birlikte basıldığında eğik çizgi oluşur.



