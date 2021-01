Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlik meslek kanununun çıkarılmasını istiyor

Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, öğretmenler arasındaki sınıflandırmaların kaldırılmasını isteyerek, “Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce çıkarılmadan sorunların tükenmesi de mümkün görünmüyor” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı ve aynı zamanda Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin SÖYLEMEZ yaptığı yazılı açıklamada öğretmenlerin sorunlarına yönelik çözüm önerileri sundu.

Atama ve yer değiştirme işlemlerinde adaletli olunması gerektiğini dile getiren Söylemez, “Norm kadro fazlası öğretmenin sorununu çözmenin en doğru yöntemi İl geneli alan değişikliği ve özür grubundan önce ilana çıkıp puan üstünlüğüne göre isteğe bağlı olarak tercihlerine yerleştirip resen atama yoluna gitmemekten geçer. Bir tarafta okulda ya da ilçe emrinde norm fazlası öğretmen dururken, aynı öğretmenin münhal bulunan başka kuruma görevlendirmesi devam ederken öncelik atamaları gerçekleştirilmemesi halinde, özür grubundan İl dışından aynı branştan gelecek meslektaşımız söz konusu kadroyu dolduracak, yıllardır sözde İl, ilçemizin öğretmeni yine kurumsuz kalıp görevlendirildiği okulu, öğrencileri terk edip farklı kuruma gidecek ya da İlçe emrinde pasif duruma çekilecektir. Öğretmenin huzursuzluğu ile birlikte devlet de zarara girmiş olacaktır. Hele hele her yıl norm kadro fazlası öğretmenler ile ilgili çalışma yapıldığı halde geçen dönem mezun olan 8. Sınıfların, yani bu dönemin 9.sınıflarının her yılın bir buçuk katı olmasından kaynaklı normların ciddi sayıda değişmiş olması söz konusu iken bu çalışmanın yapılmaması garip olacaktır" dedi.

Alan değişikliğinde kısıtlamaya gidildiğini ancak bu konuda da ihtiyaç olduğu halde atama yapılmamasın da anlamsız olduğunu ifade eden Söylemez, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İl dışı ve il içi mazerete bağlı ye değiştirmek isteyen meslektaşlarının yarıyıl tatilinde münhal ve muhtemel boşalacak kadrolara yerleşmeleri mümkün olurken, yaz döneminde il dışı mazerete bağlı yer değiştirme talebi il, ilçe emri ile yerine getirilip mağduriyetleri giderilmektedir. Bu dönemde de MEB İl, İlçe emri ile ilgili net açıklama yapmadığı için tercih esnasında aynı branşta yüksek puanlı meslektaşımızın tercihen taşraya atandığı, düşük puanlı meslektaşımızın da il, ilçe emri ile merkeze yerleşme adaletsizliğine yıllardır şahit oluyoruz. Bu arada yaz döneminde il dışından mazereti olan meslektaşlarımızın mağduriyeti giderilirken, yıllardır günlük 100-150 kilometre yol gidip gelme zorunluluğu olan il içi mazeret sahiplerinin mağdur edildiği aşikardır. Lütfen yıllardır kendi ilinde hizmet ederken mağduriyet yaşayan çilekeş meslektaşlarımıza da mazeretine göre ilçe emri verelim.

Akabinde özellikle bazı branşlarda İl içi yer değiştirme imkanı ortadan kalkan arkadaşlarımız için yılda bir defa ve zamansız İl içi yer değiştirmeyi terk edip yıl boyunca münhaller söz konusu oldukça sıra çalıştırma yoluna gidelim.İl dışı yer değiştirmelerinde de kısıtlamaya gidilerek münhal yerlerin kapatılması yolunu terk edelim. Taşrada boşalan yerlere de on yıllardır asgari ücretin altında bir ücret ile çalışan, ücretlerinde iyileştirme sözü verildiği halde tutulmayan adı ücretli öğretmen olan arkadaşların da değerlendirileceği ihtiyaç kadar yüksek bir alım yaparak hem öğretmen ihtiyacını ortadan kaldıralım, hem de ücretli öğretmenler ile mezun olup bekleyen birçok emektar kardeşimizi eğitim ordusuna katalım. Çeşitli isimlerle de sıfatlandırıp her türlü ayrımcılığa muhatap olmalarının yerine tüm kardeşlerimize Kadrolu Öğretmen adını koyarak taşrayı ek ücret ile besleyerek cazip hale getirelim”

Sorunlarını çözecek, destek olabilecek nitelikte Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce çıkarılmadan sorunların tükenmesinin mümkün görünmediğine dikkat çeken Söylemez, “İnşallah MEB tüm bu ve dile getirmediğimiz diğer konularda üzerine düşeni yapıp alanı rahatlatır, İl Müdürlükleri de kanuni zorunluluğun olmadığı kendi yetkilerinde olan konularda eğitim çalışanlarının lehine insiyatif alır ümidi ile tüm eğitim çalışanı arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.